Liffré. Escurette ou le cure oreille écolo

A Liffré, en Ille-et-Vilaine, Sylvie et Briac Prevos ont créé l’Escurette. Ils ont ainsi donné un nouveau départ à leur activité, car les dernières mesures anti-plastique mettent fin au coton-tige. Au-delà de son impact sur l’environnement, son utilisation est aussi décriée par les spécialistes. Quelle alternative ? Ne cherchez pas, n’inventez rien… Elle existe déjà !

C’est le cure-oreille historique (pelle inox, manche en plastique). Celui de nos grands-parents, des professionnels, des pharmacies… Celui qui a fait ses preuves, l’accessoire des bonnes pratiques. Jamais un médecin n’utilisera autre chose que de l’inox pour les oreilles. Voilà Escurette, le cure-oreille zéro plastique, zéro déchet.

Ils ont adopté une démarche responsable : tout est façonné en France. Le manche ainsi que le capuchon sont réalisés dans une tournerie d’art, tout prêt de la forêt de Brocéliande en Ille-et-Vilaine (35) et la petite pelle en inox médical est fabriquée par une entreprise spécialisée située en Normandie dans l’Orne (61).

Le manche et capuchon de ce cure-oreille sont fabriqués à partir de bois de charme français. Ce bois a été choisi pour sa qualité et son essence adaptée au tournage de précision. Le bois de charme utilisé provient des Vosges et est issu de forêts gérées de manière équitable. Le bois de ce cure-oreille écologique est certifié PEFC (Pan European Forest Certification), un programme de reconnaissance de la gestion durable des forêts.

