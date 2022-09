Librairie Refuge à Guichen, le havre de livres de Cassandre Charrier

Une librairie de proximité, chaleureuse et engagée, bienvenue chez Refuge, nouvelle librairie de Guichen-Pont-Réan. Pilotée par Cassandre Charrier, la librairie généraliste et indépendante ouvre le mercredi 14 septembre 2022.

A la librairie Refuge c’est une sélection de 5000 références qui vous attend, de la bande-dessinée/manga à la littérature francophone et étrangère en passant par la jeunesse et les sciences humaines et sociales. Une belle part du fonds est faite aux ouvrages liés à la préservation de l’environnement, aux luttes sociales et au féminisme.

Au-delà d’un commerce, la librairie Refuge compte devenir rapidement un lieu vivant et impliqué dans la vie de la commune grâce à des partenariats avec le tissus associatif, les collectivités et les villes alentours. La vie de la librairie sera aussi régulièrement rythmée par des animations variées : ateliers, lectures et rencontres, destinés aux plus grand nombre et à tous les âges.

D’une surface de 70m², ce nouveau havre delivres est située en plein centre ville de Guichen. Le mobilier a été réalisé par l’atelier Boby & co, entreprise de l’ESS du pays de Rennes et spécialiste de la création de meubles éthiques et durables issus de palettes à usage unique.

10 500€ récoltés et 150 contributions dans le cadre d’un financement participatif ont permis la mise en place de ce projet. Il s’agit là d’une belle façon de fédérer les habitants de Guichen-Pont Réan et de communiquer sur la librairie tout en assurant la trésorerie nécessaire pour la création de Refuge.

Cassandre Charrier

La porteuse du projet est Cassandre Charrier. Agée de 32 ans, elle est diplômée d’un DUT Métiers du livres puis a suivi un master en communication avant de travailler pour de grandes associations nationales tel Emmaüs France. Cependant son souhait « d’être à [son] compte et de vivre de [sa] passion pour les livres » n’a pas perdu en intensité, aussi enrichissante que fut la période où elle a « œuvré pour un monde plus social et respectueux de l’environnement ».

« Concernant le choix de mon assortiment, je tiens à mettre en avant des œuvres en lien avec des sujets de société actuels, particulièrement la crise climatique, les luttes sociales et notamment celle pour le droit des femmes. Je ne veux pas faire un rayon unique dédié au féminisme ou à l’écologie »mais je veux que ces thématiques soient disséminées dans chaque rayon, la littérature autant que les sciences humaines ou le pratique. Je cherche à ce que la librairie soit un lieu de transmission, de partage et d’apprentissage. Comme un refuge, je la vois comme un lieu cocon où l’on s’arrête quelques instants afin de reprendre des forces pour affronter le dehors (c’est d’ailleurs le slogan écrit sur mes sacs en tissu). »

À noter qu’une dédicace avec Juliette Rousseau pour son roman « La Vie Têtue » puis Mona Messine pour son livre Biche aura lieu le mercredi 5 octobre de 18h à 20h. « Biche », un premier roman publié chez la toute nouvelle maison d’édition « Livres Agités » qui ne publie que des primo-romancières.

La librairie refuge, en somme, c’est un beau lieu dédié à la culture du partage ancré dans un engagement pour un monde plus juste. A découvrir !

Librairie Refuge, 37 avenue du Général Leclerc, 35580 Guichen

Entre la Mairie et les Halles

0634152165

Ouverture le 14 septembre 2022

Instagram

Facebook

librairierefuge@gmail.com