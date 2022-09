Brest. Librairie Dialogues : le programme de septembre 2022

Rencontres, dédicaces, ateliers, événements : on vous présente le programme de la librairie Dialogues à Brest pour le mois de septembre 2022. Pour petits et grands, vous y trouverez sûrement votre compte pour une rentrée culturelle !

Les rencontres

ART | Mardi 6 septembre | 18h | Ernest Pignon-Ernest autour de l’exposition 2022-2023 du Fond Hélène et Édouard Leclerc pour la Culture.

LITTÉRATURE | Merci 7 septembre | 18h | Thiphaine Le Gall sur son livre Le Principe de réalité ouzbek (éd. La Manufacture de Livres).

HISTOIRE | Vendredi 9 septembre | 18h | Jean-Paul Demoule sur son livre Homo Migrans. De la sortie de l’Afrique au grand confinement.

LITTÉRATURE | Mardi 13 septembre | 18h | Pierre Adrian sur son livre Que reviennent ceux qui sont loin (éd. Gallimard).

RENTRÉE LITTÉRAIRE | Mercredi 14 septembre | 18h | Présentation de la rentrée littéraire par les libraires de Dialogues.

MÉDECINE | Jeudi 15 septembre | 18h | Dominique Le Nen, Frédéric Dubrana et Geneviève Héry-Arnaud autour du livre La médecine… Art ou science ? (éd. L’Harmattan).

LITTÉRATURE | Mardi 20 septembre | 18h | Claire Touzard sur son livre Féminin (éd. Flammarion).

LITTÉRATURE | Mercredi 21 septembre | 18h | Pauline Delabroy-Allard sur son livre Qui sait (éd. Gallimard).

ESSAI LITTÉRAIRE | Jeudi 22 septembre | 18h | Benoît Peeters sur son livre Robbe-Grillet. L’aventure du Nouveau Roman (éd. Flammarion).

POLAR | Mardi 27 septembre | 18h | Victor K. sur son livre Service Action. Sauvez Zelensky ! (éd. Robert Laffont).

RENTRÉE DES ESSAIS | Mercredi 28 septembre | 18h | Un temps de présentation des nouveautés de la rentrée, spécifiquement consacré aux essais.

PARENTALITÉ | Samedi 1er octobre | 10h30 | Marie-Élise Launay et Violette Suquet autour du livre SOS Post-Partum (éd. First).

Nuit One Piece | Mardi 13 septembre | 19h30 à 22h30

À l’occasion des 25 ans de la série One Piece au Japon et de la sortie du tome 102, la librairie Dialogues s’associe aux Éditions Glénat pour organiser la nuit One Piece ! Au programme : animations, cadeaux surprise et vente du nouveau tome en avant-première à partir de 22h. Gratuit sur inscription.

Dédicaces

BD | Samedi 10 septembre dès 14h30 | Julien Solé et Arnaud le Gouëfflec pour Monsieur Léon (éd. Fluide Glacial)

BD | Samedi 24 septembre dès 15h | Cy et Marc Dubuisson pour Ana & l’Entremonde (éd. Glénat)

MER | Samedi 24 septembre | Dès 14h30 | Julien Amic pour Îles d’Iroise (éd. Glénat).

JEUNESSE | Samedi 1er octobre | Dès 14h30 | Rozenn Brécard pour Le Détour (éd. La Partie).

Ateliers

ÉCHANGE PHILOSOPHIQUE | Samedi 17 septembre | de 11h à 12h | Pour réussir sa vie faut-il y renoncer ? Réussir sa vie ! Voilà le mot d’ordre. Mais quelle est la place du travail dans cette réussite ? Dès 14 ans | Animé par Yan Marchand |10€ | Café de la librairie

CRAFT | Samedi 17 septembre | de 10h à 12h | Fabrication d’un bouquet décoratif. Des sakura ou de grands tournesols flamboyants : voici un atelier pour créer des bouquets tendance pour les intérieurs, avec de beaux papiers de couleurs, de la récup’, des imprimés et des techniques de pliage et découpage réinventées. Dès 12 ans | Animé par Pascale Loget | 12€ | Papeterie Dialogues

Pour les plus jeunes

ROALD DAHL DAY | Samedi 10 septembre | 10h à 19h | Charlie et la chocolaterie fait partie de vos incontournables ? Matilda a suscité en vous d’irrépressibles envies de lecture ? Vous êtes les bienvenus pour le « Roald Dahl Day » ! Le temps d’une journée, Dialogues rendra hommage au maître de la littérature jeunesse. Et pour que la fête soit encore plus belle, des tickets d’or se glisseront parmi les livres des éditions Gallimard Jeunesse. N’hésitez pas à tenter votre chance !

DÉDICACE | Mercredi 14 septembre | Dès 14h30 | Ronan Badel pour Émile et le cadeau d’anniversaire

ATELIER D’ÉCRITURE | Samedi 24 septembre | 14h30 à 15h30 | Atelier d’écriture autour de l’univers de Mathieu Hidalf | Gratuit sur inscription | Dès 8 ans.

DÉDICACE | Samedi 24 septembre | Dès 15h30 | Christophe Mauri, auteur des séries La Famille Royale et Mathieu Hidalf

