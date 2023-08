Loire-Atlantique Guérande. Le festival celtique se déroulera du 11 au 13 août 2023

Les Celtiques de Guérande, organisées par l’association Bro Gwenrann, se tiendront sur tout un week-end du vendredi 11 au dimanche 13 août 2023. Au programme : danse irlandaise, fest-noz, marche chantée et autres animations et spectacles. De quoi ravir touristes et locaux.

À l’origine « Les Celtiques de Guérande » s’appelait « Les Fêtes Bretonnes » et avait lieu les premiers samedi de juillet et août. La première édition ayant lieu en 1963. En 1991, en partenariat avec la ville de Guérande et le Festival Interceltique de Lorient, la 1ère édition du « Festival Celtique » est créée. Puis en 2003 et 2004 le nom change; « Festival Celtique de Guérande » et enfin « Les Celtiques de Guérande ».

C’est l’Association Bro Gwenrann qui est en charge de l’organisation. L’association s’attache à diffuser et à perpétuer le plus fidèlement possible la culture musicale, chantée et dansée du pays guérandais. Bro Gwenrann figure parmi les cercles celtiques les plus connus, non seulement pour ses qualités artistiques, mais aussi pour sa fidélité à respecter les traditions d’une terre où il puise ses profondes racines populaires. Sa notoriété a atteint un niveau sans précédent.

Bro Gwenrann

La Bretagne, la Galice, les Asturies et bien d’autres sont mises à l’honneur durant ces deux jours. La qualité de la programmation font des Celtiques de Guérande un instant unique en Presqu’île Guérandaise. Avec plus de 500 artistes, ce festival est le rendez-vous incontournable des amateurs de musiques, de chants, de danses traditionnelles et d’expressions scéniques de notre département breton.

Dans une ville chargée d’histoire, il est important de s’évader par la culture et de retrouver ses racines, le droit à l’émotion. Ce sont les artistes qui nous le permettent et nourrissent ainsi nos vies. Une nouvelle fois Les Celtiques de Guérande ont fait le choix de la diversité et de la qualité. Les organisateurs proposent des artistes connus et des découvertes, pour des animations, des concerts et des spectacles.

Programmation Les Celtiques de Guérande 2023

Vendredi 11 août 2023

Le vendredi 11 août à 21 h, un concert de Fourth Moon & Ainsley Hemill vou attend pour débuter les festivités.

Samedi 12 août 2023

Le 12 août, RDV à l’apéro-concert à partir de 18h30 boulevard du Nord avec les cinq musiciens de Menace d’Éclaircie.

Puis, à 19h30, début du fest-noz avec de nombreux artistes :

Talar

Ampouailh

Barok

Les Moucherons

Le duo Lavigne / Le Guillou (Marine Lavigne et Sterenn Le Guillou)

Nicol / Le Forestier

Dimanche 13 août 2023

Une grande journée de fête vous attend le dimanche avec de nombreux temps forts :

Marche Chantée

Apéro Concerts

Défilé

Spectacles

Jeux Breton

Exposition

Animation

et concerts

Parcours du défilé (14h30)

L’un des temps forts du festival est le défilé à travers la ville fortifiée.

Il débute à 14h30 le dimanche et voici le circuit prévu :

Départ boulevard du Nord,

Puis direction Porte Vannetaise.

Remontée de la rue jusqu’a la place St Aubin.

Descente de la rue Saint Michel

Et arrivée Boulevard du Nord

Concerts et spectacles (15h)

De nombreux artistes seront sur la scène Boulevard du Nord le dimanche après-midi.

Et voici la programmation détaillée :

14h40 : Les Veuzous de la Presqu’île

15h15 : Cercle Celtique Bro Gwenrann (enfants)

15h40 : Groupe de danses Galiciennes Fitoria

16h00 : Les chanteuses des Veuzous de la Presqu’île

16h20 : Cercle Celtique Guérande-Malville

16h45 : Cercle Celtique de Bugale an Oriant de Lorient

17h05 : Les chanteuses des Veuzous de la Presqu’île

17h25 : Cercle Celtique Galet Jade de Saint-Michel Chef Chef

17h50 : Banda de Gaïtas de Castrillon

18h10 : Cercle Celtique Les Fistouled de Lanester

18h30 : Les Veuzous de la Presqu’île

Le festival : infos pratiques

RDV les 11, 12 et 13 août 2023 pour ce festival dédié à la culture celtique.

Sur place, vous pourrez également découvrir des jeux traditionnels bretons, des expositions et associations.

Et les gourmands pourront également se rassasier avec bar, restauration et crêpes.

Infos pratiques

Pas de réservation possible. Par contre il sera possible d’acheter un pass 2 jours (Vendredi & Samedi) à tarif préférentiel de 18€ au lieu de 21€ lors du spectacle du vendredi.



Personnes à mobilité réduite, afin de mieux organiser votre accueil sur les site du festival, merci de vous faire connaître en nous contactant ou le jour de votre venue. Pour informations et renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

