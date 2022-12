Les Bureaux du Coeur ou une entreprise généreuse

Les Bureaux du Coeur invite des entreprises à ouvrir leurs portes la nuit aux personnes en situation de grande précarité. « Les invités » sont accueillis au sein des bureaux d’entreprises ou organisations adhérentes, reçus par « les hôtes », le soir et le week-end.

Les Bureaux du Cœur : quand le social sollicite l’économique sans lui demander d’argent…

La mission des Bureaux du Coeur consiste à développer l’usage des locaux professionnels en accueil individuel d’urgence, le soir et le week-end, lorsqu’ils sont vides. Il s’agit d’une accueil individuel d’urgence durant une durée relativement « longue » (3 à 6 mois). Le public cible : étudiants en situation de pauvreté, femmes ayant subi des violences conjugales, personnes en réinsertion…

Les Bureaux du Cœur s’appuient sur des associations dont la mission est orientée vers la réinsertion. Elles présentent aux entreprises hôtes, un invité qu’elles ont sélectionné car il respecte les exigences des Bureaux du Cœur : une personne seule, majeure, sans problème d’addiction, ni d’hygiène et ne nécessitant pas de suivi médical spécifique.

Ces personnes sont souvent proches de la réinsertion. Les Bureaux du Cœur leur offrent un cadre de stabilité, de sécurité et d’intimité, au sein de locaux d’entreprise favorisant ainsi la coopération et l’activation de réseaux de la part des dirigeants et de leurs collaborateurs.



Une belle histoire

L’histoire des Bureaux du Cœur est intimement liée à celle du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) de Nantes. C’est de ce mouvement patronal, vieux de 80 ans, que sont issus tous les membres fondateurs de l’association. Le CJD, qui œuvre pour une économie au service de l’Homme. C’est en 2018 qu’une quinzaine de dirigeants nantais, réunis en groupe de travail, bâtissent, pendant près d’un an les grands principes fondateurs des Bureaux du Cœur.

Contact :

Les Bureaux du Coeur

35 rue Jules Verne – 44700 Orvault

09 72 35 68 71

bureauxducoeur.org