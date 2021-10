EXPOSITIONS D’AUTOMNE AU VILLAGE DE BAZOUGES LA PEROUSE

Le Village, site d’expérimentation artistique, est un espace d’art contemporain situé en milieu rural, en Bretagne. Le centre d’art mène une politique de soutien à la création contemporaine (production d’oeuvres, expositions) et développe des projets éducatifs afin de favoriser l’accès à la culture pour tous. Le vernissage de la prochaine expo « Arrière-saison » aura lieu dimanche 17 octobre.



Galerie laizé Construire un feu // Arroser les plantes. Julie Bonnaud et Fabien Leplae.

Julie Bonnaud et Fabien Leplae réalisent des installations où le réel et l’artificiel s’interagissent et interrogent les rapports que peuvent entretenir l’art, la nature et la machine. Dans leur travail récent, leurs corps s’imbriquent dans un dispositif scénique dont l’architecture est pensée comme une déambulation mentale et créative où chaque élément se renouvelle en fonction des autres. Plantes et dessins s’accommodent dans un environnement entre jardin et atelier semblable à une serre botanique expérimentale. L’informatique, l’horticulture et les arts plastiques se côtoient et forment un tout hybride aux multiples réseaux qui s’entrelacent. Ainsi, des ramifications sous-jacentes se créent et structurent un protocole où l’aléatoire et le programmé se plaisent à se contrarier mutuellement pour former une oeuvre immersive et évolutive.

Galerie Le petit lieu La Voyante hypnotisée Estelle Chaigne Et les élèves de l’école Sainte-Marie de Saint-Ouen-la-Rouërie (35).

Estelle Chaigne a mené l’hiver dernier un projet d’éducation artistique et culturelle avec 15 élèves de CP/CE1 et 18 élèves de CE1/CE2 de l’école privée Sainte-Marie de Saint- Ouen-la-Rouërie. Intitulé La voyante hypnotisée, cette action éducative a consisté à explorer avec les élèves les modes de fabrication du portrait à partir de la photographie à la chambre grand format et les techniques et modes actuelles comme le tatouage temporaire ou les filtres Instagram. Le centre d’art présente 6 vidéos et une série de photographies réalisées dans le cadre de ce projet. Projet soutenu par la DRAC Bretagne dans le cadre du dispositif projets d’Éducation Artistique et Culturelle.

À ciel ouvert, parcours d’art contemporain Muriel Taragano Le chant de la pelle.

Dans le cadre du parcours d’oeuvres À ciel ouvert, l’artiste Muriel Taragano a collaboré avec le Comité des fêtes de Bazouges-la-Pérouse. Ce partenariat a permis de valoriser la fête du Pommé, un événement traditionnel du territoire qui se déroule tous les ans au mois d’octobre. Cette fête consiste à réaliser pendant un week-end une pâte caramélisée constituée de pomme et de cidre doux. Celle-ci est créé dans des pelles, de grands récipients en cuivre chauffés au feu de bois en continu et dans lesquels les participants mélangent les deux ingrédients. C’est ce contenant que l’artiste a utilisé pour créer une oeuvre installée à l’endroit où cette fête se déroule. Elle a moulé le fonds d’une des pelles utilisées et créée en bronze une sculpture en forme de gong. C’est sur cet “instrument” que les faiseurs de pommé seront invités à taper à l’aide d’une mailloche géante pour annoncer l’ouverture de la fête.

BONUS : Ces nuages qui courent là-bas Gwenn Mérel. Performance participative-déambulation.

Gwenn Mérel nous invite à participer à un projet poétique qui interroge notre rapport à l’environnement et à la nature. Elle a proposé à des habitants de différents territoires de réaliser des pulls en laine bleus ciel sur lesquels sont tricotés des nuages blancs. Elle invite ensuite des publics à les porter et à déambuler dans différents quartiers d’une ville ou d’une commune. Se dessine alors une longue parade de nuages sur fond bleu qui défile dans les rues telle une manifestation surréaliste aux accents « magrittiens » où le banal amplifié devient le perturbateur d’une réalité quotidienne. Pour cette nouvelle édition de Ces nuages qui courent là-bas, l’artiste propose le jour du vernissage une déambulation dans un des sentiers de randonnée du territoire. Cette performance est une co-production Le Volume, centre culturel de Vern-sur-Seiche et les Tombées de la nuit, Rennes.

Vue de Motifs panoramiques de Marine Bouilloud (2018)

À ciel ouvert PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN.

En 2016, Le Village a souhaité valoriser sa collection d’oeuvres dans l’espace public en proposant aux visiteurs de parcourir le bourg de Bazouges-la-Pérouse à la découverte d’oeuvres inédites réalisées par des artistes invités par le centre d’art. Pour découvrir cette collection qui compte actuellement une vingtaine d’oeuvres, une carte gratuite est disponible au centre d’art et à l’office de tourisme de Couesnon Marches de Bretagne. Chaque année, le circuit s’enrichit de nouvelles oeuvres. Elles sont accessibles 7j/7 et 24h/24. oeuvres de : Etienne Fleury Jean-Yves Brélivet Atelier Polyhedre Yann Lestrat Jean-Marc Nicolas Marine Bouilloud Jean-Philippe Lemée Cédric Martigny Sarah Garbarg Yves Trémorin Guénaël Hautbois Delphine Lecamp Gwenn Mérel Sarah Lück Gilles Le Guennec Gilbert Dupuis Muriel Taragano Stéphane Audigier

PROJETS ÉDUCATIFS. Boire à la grande tasse. Inès Dobelle et les élèves de GS au CM2 des écoles privées de Saint-Ouen-la-Rouërie et de Tremblay.

Le projet Boire à la grande tasse s’inscrit au sein d’un processus de recherche et de création globale qui donnera lieu à la production d’une odyssée en trois volets sous la forme d’une installation mêlant une vidéo et plusieurs sculptures. À travers ce projet, Inès Dobelle cherche à nouer des liens avec des sujets distincts tels que la montée des eaux liée au réchauffement climatique, l’acte de boire comme pratique sociale et culturelle ainsi que le pouvoir des eaux guérisseuses et les rites qui leurs sont accordées. Ces derniers ayant comme dénominateur commun l’eau. L’artiste envisage l’école comme un laboratoire, un cadre d’expérimentation où les élèves seront immergé.e.s en tant qu’acteur.ices et témoins d’une démarche artistique. Projet soutenu par la DRAC Bretagne dans le cadre de l’appel à projets d’Éducation artistique et culturelle.

Construction libre Chroniques de territoire, Muriel Bordier et les élèves de CE1 et de CM1/CM2 des écoles privées et publiques de Bazouges-la- Pérouse.

En 2022, les habitants du territoire de l’ouest de Couesnon Marches de Bretagne auront accès à une nouvelle infrastructure culturelle dotée notamment d’une médiathèque et d’espaces verts et conviviaux. Cette volonté de l’intercommunalité d’agrandir et de moderniser la médiathèque actuelle installée dans l’ancienne école publique, est née d’une politique volontaire axée sur l’accessibilité à la culture pour tous. Dans cette optique, Le Village et Couesnon Marches de Bretagne souhaitent questionner les élèves des écoles de Bazouges-la-Pérouse sur l’impact qu’aura ce nouveau bâtiment sur leurs habitudes culturelles. L’association Chroniques du territoire les amènera dans un premier temps à se questionner sur leur territoire du quotidien pour mieux l’appréhender et l’imaginer dans un futur proche modifié par l’arrivée de ce pôle culturel. Dans un deuxième temps, Muriel Bordier partira de ces constats et mettra en scène les élèves dans des photographies qui associeront leurs recherches et propositions préalables et les plans et usages réels de la future médiathèque. Projet soutenu par la DRAC Bretagne dans le cadre de l’appel à projets d’Éducation artistique et culturelle et par Culture Couesnon Marches de Bretagne.

ARRIÈRE-SAISON Expositions d’automne au Village, site d’expérimentation artistique du 17 octobre au 12 décembre 2021 JULIE BONNAUD & FABIEN LEPLAE MURIEL TARAGANO GWENN MEREL ESTELLE CHAIGNE Vernissage le dimanche 17 octobre 2021 à 12h.

Le Village, site d'expérimentation artistique est un espace d'art contemporain situé en milieu rural, en Bretagne. Le centre d'art mène une politique de soutien à la création contemporaine (production d'oeuvres, expositions) et développe des projets éducatifs afin de favoriser l'accès à la culture pour tous. Le Village est adhérent à a.c.b. art contemporain en Bretagne.

Pour découvrir les oeuvres, Le Village met à disposition du public des documents d’aide à la visite et des jeux pour les enfants. La personne à l’accueil est là aussi pour répondre aux questions des visiteurs.

GROUPES Les visites commentées accompagnées sont gratuites sur rendez-vous. ACCESSIBILITÉ Pour les personnes à mobilité réduite, les expositions sont accessibles aux rez-de-chaussée des trois galeries, mais ne le sont pas aux étages.

VISITES JEUNE PUBLIC SCOLAIRES Le Village propose des visites adaptées à chaque niveau de classe pour découvrir l’art contemporain, elles durent de 45 min à 2h. Elles peuvent être suivies d’un atelier d’expérimentation plastique : – La mini visite (maternelle) – La visite à modeler (élémentaire) – La visite à construire (collège, lycées général, technique et professionnel) Gratuit-sur réservation. LOISIRS Chaque visite se construit en lien avec le projet pédagogique de la structure partenaire et suivant l’âge des participants. Elle est accompagnée d’un médiateur et suivie d’un jeu ou d’un atelier d’expérimentation plastique. Gratuit-sur réservation. Contact : Émilie Cénac cenaclevillage@gmail.com