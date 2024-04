Le roman graphique Le Seuil de la Lyonnaise Fanny Vella est sorti aux éditions Le Courrier du livre le 29 février 2024. La dessinatrice et auteure traite un sujet tristement d’actualité, mais essentiel à comprendre : les mécanismes de l’emprise et de la violence. Le lectorat découvre une jeune femme sur le chemin vers la résilience.

Un portable qui vibre, des messages et des échanges de regards dans une classe. L’histoire s’ouvre sur une scène somme toute banale d’étudiants. Puis un échange de paroles et de l’incompréhension avant que le personnage principal, Camille, ne rentre chez elle, où son compagnon Jonathan l’attend… Initialement créé en feuilleton sur Instagram et publié en auto-édition en 2020, Le Seuil de Fanny Vella connaît une réédition en février 2024, aux éditions Le Courrier du livre.

En 2023, 94 sont mortes sous les coups de leur conjoint. Chaque année, 213 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou leur ex-conjoint. Dans ce roman graphique bicolore, fait de cases exclusivement en noir et blanc, la dessinatrice française nous parle de ce fait d’actualité essentiel à mettre sur le devant de la scène. Elle raconte l’histoire de cette jeune femme enfermée dans une relation plus que toxique, victime de manipulation émotionnelle et de violences conjugales.

Sous couvert de l’amour, de la perte de contrôle ou autre excuse bidon, son compagnon se donne le droit de l’écorcher psychologiquement ou/et physiquement au quotidien. Une fois le dérapage survenu, il n’y a aucune machine arrière possible, vient la peur de chaque mouvement trop brusque, mais son angoisse à elle n’est qu’une occasion pour lui de s’énerver davantage. Il lui a fait perdre toute estime d’elle-même, l’a dépossédée de toute confiance. « C’est encore un peu le cas aujourd’hui, mais à l’époque, c’était monnaie courante que les femmes soient vouées à s’occuper des autres. Prendre soin de son homme quoiqu’il en coûte, c’était tout ce qu’on attendait de nous », dira une grand-mère observatrice.

Camille n’est plus que l’ombre d’elle-même. La jeune femme rejette cependant toute aide avec un geste de la main, un sourire ou une phrase qu’elle souhaite légère. Mais personne n’est dupe : ses amies ne la reconnaissent plus, son professeur s’inquiète pour son avenir. Fanny Vella montre à quel point il est facile de tomber dans l’isolement malgré un entourage attentionné, comme c’est le cas de cette jeune femme qui ne sait comment sortir de cet enfer conjugal. Car il est question de cela dans les pages que vous lirez : Fanny Vella met en scène une protagoniste qui a déjà atteint son seuil de tolérance, mais qui ne sait comment se défaire de cette emprise qui la paralyse, de son bourreau qui la terrorise.

Est aussi montrée la violence parfois invisible aux yeux des autres : un ton mielleux pour cacher des coups de pression, des ongles qui s’enfoncent dans un bras. C’est l’escalade de la violence, de la manipulation et de la perversion, car la situation lui échappe, la fille lui échappe. « Justement, j’aimerais passer à autre chose. C’est mon appartement ici et… j’aimerais que tu partes. » Prendre la décision de partir est cruellement difficile quand on est la victime, les mots ne sortent pas. Et quand la colère de Camille déborde sur les autres, ce n’est que l’expression de son mal-être.

« Les meufs qui se font taper sur la gueule et qui restent sont vraiment débiles. » Ceci n’est peut-être qu’une bande dessinée, mais l’auteure met aussi en lumière la complexité de ce seuil à franchir. Le Seuil montre l’impuissance d’un entourage démuni face à la situation, mais son omniprésence est un des éléments clés, le déclencheur de la petite graine qui la sauvera et lui donnera le courage. De quelle manière ? Il reste présent, mais pas insistant, n’en dit pas trop pour ne pas la faire fuir, mais parle tout de même pour l’aider et l’accompagner dans la prise de conscience. Puis écoute, écoute et écoute encore. Fini les regrets de l’homme qu’il était avant, de la fausse gentillesse quand tout va bien. Le lecteur accompagne Camille dans la tourmente, mais il prend avec elle le chemin de la liberté, quand elle décide de se faire passer avant son couple, et qu’elle se rend compte que l’amour qu’il lui vend n’est qu’illusion pour cacher une noirceur profonde. Puis après la libération, le temps de la guérison.

Le Seuil de Fanny Vella, couleurs : Cyrielle Pisapia, éditions Le Courrier du livre, 128 pages, 16€90. Parution : 29 février 2024