Le Rheu. Le Festival Le Son d’Gaston revient pour une deuxième édition

Après une première édition réussie, le festival Le Son d’Gaston, organisé par l’association SMiLE, revient au Rheu samedi 16 septembre 2023. La programmation variée aura de quoi plaire au plus grand nombre !

Le projet du festival Le Son d’Gaston, c’est d’abord l’association SMiLE créée fin 2019 avec quelques passionnés de musique, voulant lancer un premier festival au Rheu !

Le Rheu est une ville musicale et dynamique, c’est ce que nous voulons montrer avec ce projet. L’envie est également de réunir un public dans une ambiance familiale, mais aussi

de faire se rencontrer les différents acteurs culturels et économiques de la commune, de créer une dynamique dans une ville qui grandit, qui change. La programmation passera du hip hop au reggae, en faisant un détour par l’électro, le rock et la pop… Une affiche des plus alléchantes avec des valeurs sûres et des découvertes.

MOJA – REGGAE • 19H00-20H

Entre rythmiques organiques originales teintées de sonorités du monde et groove basse-batterie lourd et hypnotique, la musique de Moja est une invitation au voyage, puisant son inspiration aux sources du Reggae/Dub tout en naviguant sur les rivages de la Soul et de la World Music.

Magnifié par la voix puissante et envoûtante de sa chanteuse Mamatya, le message porté par Moja est celui d’un engagement sincère pour des valeurs humanistes et universelles, à travers des textes et des mélodies qui, tels des mantras, font entrer en résonance l’âme et le corps.

CAMP CLAUDE – POP ELECTRO NEW WAVE • 20H40-21H40

Camp Claude est né sur une simple rencontre en 2013, celle de la photographe et vidéaste Diane Sagnier avec deux des membres de Tristesse Contemporaine, Leo et Maik. Eux avaient immédiatement compris qu’ils pouvaient offrir une autre impulsion à leur musique grâce à elle.

“C’est ça votre son !” Des retours bien intentionnés et clairvoyants glanés auprès de leurs proches avant la sortie de leur troisième album, aucun ne cristallise aussi bien le mélange de radicalité, de liberté et de bon en avant qui préside à la réussite de Moody Moon.

YOUTHSTAR & MISCELLANEOUS – HIP HOP • 22H20-23H20

En 2014, Youthstar rencontre le groupe Chinese Man puis rejoint leurs tournées à travers le monde et participe au projet The Groove Sessions Vol.3. Il s’entoure également de Senbeï (Smokey Joe & The Kid) à la production et sort ses 2 premiers projets solo sur le label Chinese Man Records, SA.MOD et Back To The Sauce, sur lesquels il collabore avec de nombreux artistes tels que Chill Bump, Dope DOD, ASM, Deluxe ou encore Foreign Beggars.

Pur english native speaker, Miscellaneous arrive en France en plein âge d’or du rap hexagonal et impose rapidement son flow acéré et pulsionnel. Depuis 2010, il forme le duo tourangeau Chill Bump avec le beatmaker Bankal. Au fil des années, Miscellaneous multiplie les collaborations (Biga*Ranx, Taïwan MC, Smokey Joe & The Kid, Senbeï, De- giheugi, ASM…) et se rapproche du groupe Chinese Man et du MC Youthstar avec qui il forme un duo explosif.

KO KO MO – ROCK • 00H00-1H

KO KO MO est un duo musical explosif, deux bêtes de scène : Warren (guitare – chant) et Kevin « K20 » (batterie – choeurs). À deux, c’est la fureur de vivre. Toujours à fond sur les traces de leurs héros des 70’s, ils transcendent subtilement leurs influences pour nous offrir un « classic rock » aux allures vintages et pourtant indéniablement actuel. Warren y conjugue ses vocalises parfois androgynes à un jeu de guitare jamais avare en riffs et en solos, tandis que « K20 » casse la baraque avec un sens du spectacle et une furie digne des plus grands cogneurs de l’histoire du rock.

Depuis 2014 et la sortie de leur 1er EP « Stole my Soul », le groupe sillonne la France, alternant les scènes de musiques actuelles et les festivals (Les TransMusicales, Solidays, Poupet, Art Sonic, MaMA…) au contact d’artistes d’envergure nationale et internationale (Simple Minds, Shaka Ponk, Catherine Ringer, Feu Chatterton, Mat Bastard…).

VAPA – ELECTRO • 1H40-2H40

VAPA a.k.a Vous n’Avez Pas d’Avis est créé en 2018. Le producteur français lance son projet depuis Cologne en Allemagne où il réside pendant 4 ans. Il découvre la culture des clubs, la techno minimal (berceau du label Kompakt), la deep tech et commence à collaborer avec des producteurs allemands. Il y affine sa patte sonore, l’inspiration est sans fin et il essaie en parallèle via des passages vocaux sélectionnés avec minutie d’aborder des thèmes tels que la solitude, l’introspection, les bonheurs simples de la vie.

L’electro du producteur, basé à Angers, séduira donc autant les irréductibles de la piste de danse que les amateurs d’electronica/techno introspective. L’originalité de ses sons lui a valu une programmation aux Transmusicales de Rennes en décembre 2021.

L’électro mentale et viscérale de l’artiste français David Raimbaud n’exige pas de choisir entre la tête et les jambes. Ses sonorités synthétiques deep et envoûtantes appellent une communion du corps et de l’esprit, des muscles et de la poésie. VAPA, c’est Rambo et Rimbaud réunis dans le même nightclub.

