Le Repère, une web-série sociale et solidaire en Bretagne et Pays de la Loire

Sous un titre évocateur de stabilité s’est esquissée une folie : générer du lien social via un projet artistique, participatif et inclusif exigeant, basé sur des pratiques en amateur. Le tout orchestré par un artiste réalisateur professionnel. Coordonné par la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture (FRMJC) et porté par 14 MJC, ce projet incarne l’éducation populaire et les droits culturels, principes fondamentaux du réseau régional des MJC. Après un an de travail d’orfèvre pour coordonner 450 bénévoles et salarié·es, le film donne à voir un réseau de MJC pluriel, riche de ses solidarités, de ses lieux d’accueil et surtout, débordant de créativité et d’énergie !

Bretagne & Pays de la Loire à l’honneur

Chaque saison valorise un territoire, ses habitant∙es et ses associations locales d’éducation populaire. La fédération régionale des MJC Bretagne & Pays de la Loire est le théâtre de cette deuxième saison, écrite, réalisée, jouée par les membres de 14 MJC du territoire.

Une démarche double

Objectif : réaliser une comédie sociale traitant du parcours d’engagement au sein des MJC. Et la réaliser en mettant en œuvre les valeurs de l’éducation populaire, et en déployant le savoir-faire des MJC : en s’appuyant sur les bénévoles du territoire, en tant que comédien·nes ou technicien·nes (écriture, images, son, lumière, décor, création musicale, montage).

Par ce biais, le projet met en œuvre concrètement les droits culturels : accompagnées par un artiste, des personnes s’expriment de différente manière, donnent à voir leur culture, les confrontent à d’autres…. Ainsi, si cette web-série raconte à l’écran la vie des MJC depuis l’intérieur, elle démontre tout autant leur fonctionnement et leurs valeurs de par le processus créatif qui a permis de lui donner naissance.

Le Pitch

Après un parcours chaotique, Fanny, 26 ans, multiplie les petits boulots et s’en sort en sous-louant les chambres d’une maison qui ne lui appartient pas. En effectuant un remplacement à la MJC de Saint-Brieuc, elle va découvrir un monde riche d’humanité et de solidarité. Au cours de son périple, elle va devoir s’intégrer au sein du réseau des MJC de Bretagne et Pays de la Loire et c’est grâce à ce parcours qu’elle va se reconstruire et renouer avec une vie sociale et professionnelle.

Témoignage de Lou, comédienne principale

Raphaël Médard, réalisateur-chef d’orchestre-tisserand

Raphaël Médard

Fils d’ouvrier, le réalisateur Raphaël Médard a passé 20 ans à la MJC d’Aÿ (51) où il a développé un cinéma proche du monde associatif. Aujourd’hui producteur, il est à l’initiative de ce projet et prône un cinéma social, solidaire et participatif, qui rassemble professionnel∙les et amateur∙rices.

Après une première saison réalisée dans une MJC des Ardennes, la saison 2 a pris une ampleur bien plus large : Raphaël a été salarié pendant un an par la fédération régionale, pour pouvoir se consacrer pleinement à ce travail de fourmi : rencontrer, collecter, coordonner les souhaits et particularités de 14 MJC du territoire !

Fil après fil, Raphaël a assemblé, cousu, brodé, en s’adaptant à chaque structure, et en prenant en compte les besoins d’expression de chacun·e ! Car c’est de cela qu’il s’agit : construire à partir de et avec chacun des participants, une œuvre collective. Soutenue, portée par son professionnalisme et sa démarche artistique, mais produite par les participants, composés de professionnels, bénévoles et adhérents.

« Les intentions de cette deuxième saison étaient de mettre en avant des parcours de femmes au sein des MJC de Bretagne et Pays de la Loire. J’ai découvert un territoire que je connaissais peu et j’ai été impressionné par ce réseau vraiment très actif, et par la grande diversité de publics. Je crois que nous avons assez bien réussi à montrer ça à l’image et j’en suis très heureux. Nous avons par exemple tourné une scène avec un grand punk d’un mètre quatre-vingt-dix qui aide une petite de 10 ans à tenir la perche. Et à chaque fois, les participants sont très impliqués, c’est gratifiant et très inspirant. » Raphaël Médard, réalisateur

Une initiative très éduc pop !

Le projet a permis aux participant·es de découvrir les métiers du cinéma. Leur implication dans tous les ateliers de création est une forme novatrice pour susciter autonomie, confiance en soi… et même des vocations ! En parallèle, le film agit comme prétexte et support pour inciter chacun.e à participer à un projet fédérateur et novateur, en proposant des formes alternatives d’interaction : chacun·e a pu y trouver un terrain d’épanouissement, d’expérimentation et d’émancipation individuelle et collective.

Témoignage de Carmen et Lili, participantes comme cadreuses et monteuses

Le projet a rassemblé une pluralité d’habitant∙es, d’animateur∙trices jeunesse, de bénévoles, de membres de l’Administration… devenant ainsi un espace de rencontre et de création collective peu commun !

Témoignage de Christophe, directeur de MJC et participant comme comédien

Témoignage de Cochine, animateur jeunesse en MJC à Douarnenez

Tant par son processus créatif que par le résultat final, le film valorise le territoire, et témoigne de la pluralité des activités, projets et engagements possibles au sein des MJC – en tant que professionnel∙le ou bénévole, adhérent de tout âge. C’est l’un des objectifs poursuivis par les MJC : mener un travail d’éducation populaire pouvant influencer positivement les parcours de vie !

Témoignage de Geneviève, participante comme chanteuse

Témoignage de Mélinda, participante à l’écriture, comédienne, perchiste

Témoignage de Michaëlle, participante comme danseuse

« La pratique de différentes formes artistiques, la rencontre avec des artistes permettent de regarder, comprendre, sentir le monde. Au lendemain de l’union des fédérations régionales de Bretagne et Pays de la Loire, ce projet a été un formidable moyen de créer du lien entre les MJC du territoire. C’était en plein Covid, mais on a continué de porter le projet quand même.

Nous sommes fiers d’avoir salarié un artiste pendant un an, et d’avoir eu l’opportunité de participer à une création artistique. C’est exceptionnel en MJC, et Raphaël a su mener un travail de co-création très précieux, en intégrant tous les publics et toutes les MJC. Il a su créer à partir de ce qu’il a rencontré ici. C’était un pari incroyable, et il en résulte une alchimie entre une exigence artistique et technique, et le choix de faire avec tous et toutes. » Corinne Le Fustec, directrice de la fédération des MJC Bretagne Pays de la Loire

Corinne Le Fustec, directrice de la fédération des MJC Bretagne Pays de la Loire

« La série est l’une des formes d’écriture artistique majeure de cette époque. Pour les MJC de France, la websérie Le Repère fait le pari de s’emparer de cette esthétique à la fois contemporaine et populaire, pour donner à voir leurs pédagogies, parfois formelles mais le plus souvent informelles, les faire vivre et les incarner par des acteurs du réseau. En bref, une forme d’hommage à la grande “communauté” des MJC et plus largement à celles et ceux qui font vivre et vivent l’éducation populaire au quotidien. » Patrick Chenu, Directeur général des MJC de France

Patrick Chenu, Directeur général de MJC de France.

EN CHIFFRES

• 10 épisodes de 15 minutes

• 10 MJC impliquées sur le tournage

• 14 MJC engagées sur le projet

• 450 participants : professionnels et bénévoles, adhérents, enfants, jeunes et adultes

• 250 jours de travail

• 5 ateliers : écriture, répétition, tournage, musique, montage.

*

Lancement à Rennes le 1er octobre 2022 à 15 h, MJC l’Antipode (75 avenue Jules Maniez, 35 000 Rennes)

Tournage en Bretagne et Pays de la Loire, dans les départements d’Ille-et-Vilaine, du Finistère et des Côtes d’Armor.

Structures porteuses : Maisons des Jeunes et de la Culture de France, la Fédération régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de Bretagne et Pays de la Loire, RM Prod ;

• Ille-et-Vilaine : la MJC Antipode (Rennes), la MJC de Brequigny (Rennes), la Caravane MJC de Servon-sur-Vilaine

• Finistère : la MJC Ti An Dud de Douarnenez, MJC de Kerfeunteun, la MJC La Marelle de Scaër et son chantier de

laverie et friperie solidaire, la MJC Le Sterenn de Tregunc

• Côtes d’Armor : la MJC de pays de Bégard, la MJC Le Plateau à Saint-Brieuc, la MJC de Lamballe, MJC Quitin

• Loire Atlantique : la MJC la Bouvardière de Saint-Herblain

• Sarthe : MJC Jacques Prévert (Le Mans)

À propos de MJCF — Maisons des Jeunes et de la Culture de France — Tête de réseau, force de réflexion et centre de ressources, MJC de France porte les orientations stratégiques communes de ses associations affiliées. Elle les soutient et les accompagne dans la construction et la réalisation de projets éducatifs, sociaux et culturels qu’elles construisent au plus près des habitant·es, dans une perspective de développement local. Forte de ses actions et de son histoire, MJCF fédère 16 fédérations régionales, 1000 MJC et associations affiliées, 43 000 bénévoles et 17 500 salarié∙es. 5 millions de personnes et 500 000 adhérent∙es sont régulièrement touché·es par ses actions et manifestations. Garante de la longévité du projet, MJC de France est chargée du pilotage du projet global, de sa communication et du lien avec les partenaires nationaux.

À propos de la FRMJC Bretagne Pays de la Loire —La Fédération régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de Bretagne-Pays de Loire, association d’intérêt général, dont les activités et interventions s’inscrivent dans le champ de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire, a pour objectifs : de représenter ses membres auprès de toutes les instances privées et publiques dans les Régions Bretagne et Pays de la Loire, d’assurer une liaison permanente et efficace entre les Maisons des Jeunes et de la Culture, les Fédérations Départementales et les associations d’Éducation Populaire, d’action culturelle et de développement local adhérentes d’une part et la Confédération des MJC de Franced’autre part, d’assurer une aide technique, culturelle et administrative, sous toutes les formes, aux Maisons des Jeunes et de la Culture, les Fédérations Départementales, les associations d’Éducation Populaire, d’action culturelle et de développement local adhérentes. La FRMJC anime son réseau et, dans ce cadre, développe actions et réflexions communes. Dans ce projet de web-série, la FRMJC Bretagne-Pays de la Loire est chargée du pilotage du projet sur les deux régions, en lien avec les MJC locales, avec les participant·es ainsi qu’avec les partenariats locaux et régionaux.

Pratique

Épisodes & tous les témoignages

Facebook

Instagram

Contact médias : Florentine Collette/06 58 72 21 42/ florentine@florentinecollette.fr