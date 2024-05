Les membres de l’antenne locale de la Croix-Rouge de Concarneau dans le Finistère, présidé par Cédric Demaure, se préparent à vendre le muguet porte-bonheur un peu partout sur le territoire de la communauté de communes Concarneau Cornouaille Agglomération, comme ils le font depuis une quarantaine d’années chaque 1er mai. Ce geste solidaire est pratiqué par la Croix Rouge un peu partout dans notre pays

La tradition du brin de muguet, porte-bonheur le 1er mai, remonte à la vie des Celtes qui fêtaient déjà la fin de la saison sombre, le renouveau de la saison lumière et le début des activités champêtres la veille du 1er mai. Déjà les Celtes attribuaient au muguet et à ses clochettes un pouvoir mystique de porter bonheur ! Mais c’est au cours de la Renaissance que Charles IX, le fils d’ Henri II et de Catherine de Médicis, accède au trône en 1560. Le 1er mai 1561 le roi de France visite la Drôme et est accueilli avec un brin de muguet. L’année suivante, le roi offre un brin de muguet, en guise de porte-bonheur, à toutes les dames de la Cour le 1er mai 1562 : la tradition est née !

Chaque année, la journée du 1er mai offre une opportunité unique à la Croix Rouge partout en France de se réunir, de partager et de soutenir l’association ainsi que ses actions locales. Participer à la vente de muguet de la Croix-Rouge, c’est contribuer directement au maintien de ses actions en l’aidant à collecter des dons précieux.

l’équipe de la Croix Rouge de Concarneau

La démarche de la Croix Rouge de Concarneau est importante pour la structure qui récolte ainsi des fonds dédiés aux aides sociales, mais aussi à son fonctionnement. La Croix Rouge concarnoise, qui depuis peu dispose d’un nouveau véhicule, mobilise une vingtaine d’équipes pour cette mobilisation.

Beaucoup de monde est associé à l’opération, en commençant par l’association de loisirs créatifs Le Fil d’Ariane de Concarneau, présidée par Cécile Le Gall, qui comme chaque année est chargée de la confection des brins de muguet ; il y a ensuite l’association Les Blouses Roses de Concarneau, présidée par Christine Caplette, qui offriront plusieurs centaines de brins de muguet aux résidents des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de la Ville Bleue (EHPAD).

l’association Le Fil d’Ariane

Rappel : chaque année, à l’occasion du 1er mai, la préfecture communique :

que vendre du muguet à la sauvette n’est toléré que le jour du 1er mai ; que cette pratique reste encadrée afin d’éviter une concurrence déloyale aux fleuristes professionnels ; que l’occupation de la voie publique ne doit pas constituer un danger ou une gêne pour la circulation ; que la vente ne peut pas avoir lieu à moins de 150 mètres des fleuristes professionnels ; que le muguet vendu à la sauvette ne doit provenir que des jardins ou des bois ; que la vente doit se faire dans des paniers, sans emballage ni ajout d’autres fleurs ou feuillages ;

Autres rappels :

–attention : toutes les partie de la plante sont toxiques et chaque année des cas d’intoxication sont recensés souvent chez les enfants qui machouillent les tiges de muguet ou boivent l’eau du vase ; ne pas confondre aussi dans la forêt le muguet et l’ail des ours qui ont des feuilles très ressemblantes. Il faut aussi demeuré conscient des risques parallèles que l’on peut rencontrer en forêt tels : les morsures de tiques ou l’échinococcose, la maladie transmise par les déjections des renards

–ne pas confondre : le muguet du 1er mai et la fête du travail déclarée en 1941 par le Maréchal Pétain qui sont deux événements bien distincts ;

Infos pratiques

Croix Rouge locale de Concarneau

11, place du Marché Kérandon à Concarneau (29)

Contact : 02 56 10 71 08