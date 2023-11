Pas de faute d’orthographe dans le titre car à quoi bon écrire un P que l’on n’entend pas ? Enfin c’est ce que l’on peut penser avant que le loup (avec un P cette fois-ci) ne décide de s’attaquer aux méandres de la grammaire et de l’orthographe. Avec Le lou en slip de Wilfrid Lupano et Mayana Itoïz, aux éditions Dargaud, entrons dans la forêt des mots. Jubilatoire et instructif.

En voilà un drôle de loup (lou ?). Il a de grandes oreilles, de grandes dents, de grands yeux. Tout pour faire peur comme un grand et méchant loup. Oui mais voilà, il porte, depuis huit albums, un slip. Blanc à rayures rouges en plus. Un simple accessoire qui lui fait perdre une grande partie de son autorité. Ceux qui le suivent depuis sept albums le savent : le loup en slip n’a pas vocation à manger les mères-grand. Ceux qui vont le découvrir à cette occasion vont apprendre que le loup, lorsqu’il ouvre ses grands yeux, explore dans chaque album un sujet plus sérieux que les apparences. Précédemment, il découvrait des pays « pas comme chez nous », il observait effaré les thèmes de la consommation et de la surproduction. Cette fois-ci c’est Grumo, son ami l’oazo, qui l’interpelle lui le philosophe poilu, le sage de la forêt. Il faut qu’il agisse car Grumo n’en peut plus d’être un « oiseau », ce volatile dont on entend ni le O, ni le I, dont le S s’entend Z, et dont le A et le U sont aussi silencieux ! Il peste, fulmine, râle, le petit volatile qui voudrait que l’on écrive comme on en parle parce que lui, il « n’a qu’une vie », « qu’il veut aller dans l’espace étudier les astéroïdes, pas les mots bizarroïdes ». Voilà c’est dit. Simplifions les mots (ou les maux?).

Alors le loup (pourquoi on entend le P du slip et pas le P du loup qui est dans le slip?), qui n’a jamais, malgré sa grande sagesse, réfléchi au problème, va se promener dans le bois. Heureusement l’ourse Paulette est là et au détour des chemins des bois elle montre combien les mots sont les arbres d’une forêt, avec leurs racines qui expliquent d’où ils viennent et leur feuillage qui disent tous les discours qu’on produit avec les mots. Magique et superbement illustré, le loup est séduit mais pas Grumo pour qui la forêt compte trop d’arbres et demande à en ratiboiser quelques uns : « j’exige de comprendre la langue que je suis obligé de parler !!! ».

On le devine rapidement, comme dans chacun des albums, Lupano se mouille et montre ses préférences qui vont plutôt du côté du progressisme et d’une nécessaire évolution. Alors il va, en deux coups de cuillère à pot, nous emmener chez les taupes, ces animaux qui vivent dans le noir, préférant l’obscurité à la lumière du jour. Vous le voyez arriver le scénariste avec ces mots lourds de sens : sous la terre règne …. l’académie des mots. On y défend la pureté de la langue : les F y sont Bof alors que les PH sont PHabuleux. Ils ont même une brigade anti-walou. C’est que les mots c’est du sérieux, faut pas les laisser entre toutes les mains. C’est terriblement triste et austère. Même les couleurs deviennent ternes.

Heureusement, d’un coup de rivière et de courant magique, Lupano nous emmène ensuite chez les Flonflon, au bord du fleuve. Là bas, quand les pic-verts pleupleutent les mots s’envolent, naissent, repartent, reviennent. Ils sont beaux? Ils resteront. Ils sont moches ? Ils disparaîtront. Utiles ? Ils restent. Phénomènes de mode ? Ils disparaissent. Ce sont, à leur manière, de remarquables oiseaux migrateurs qui s’adaptent aux saisons, à la météo, au temps qui passe.

Alors parler le Fastoche ou parler l’Académique? Cette BD vous aidera à choisir, un choix plus sérieux qu’il n’y paraît comme l’ont démontré les débats récents sur l’écriture inclusive. Comme toujours avec le loup en slip, l’humour décalé de l’album dissimule un important travail de fond où les origines étymologiques succèdent aux règles orthographiques, le tout orchestré par des trouvailles graphiques remarquables. Dérivé des Vieux Fourneaux, les trois compères clôturent l’album car nos vieux révolutionnaires ont eux aussi leurs mots à dire. Et leur logique ne manque pas de bon sens, celle du bon vieux temps où l’on n’apprenait que l’orthographe, la grammaire et le calcul.

L’enseignant trouvera dans l’album de multiples règles d’orthographe joyeusement expliquées et détournées. Le parent pourra s’amuser de l’érudition dissimulée dans les racines des arbres. Quant à l’enfant, il aimera se perdre dans la forêt des mots, des jeux de mots qui l’enchanteront et l’éloigneront de la peur du grand méchant lou, celui qui émet un P silencieux.



Le Loup en Slip Tome 8 : Et le mystère du P silencieux. Scénario : Wilfrid Lupano. Dessin : Mayana Itoïz. Éditions Dargaud. 40 pages. Parution : 10 novembre 2023. 10,95€.

