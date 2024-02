C’est une première, le caramel au beurre salé des deux Morbihannais Vincent Auvray et Xavier Gicquel participera au premier Concours Général Agricole sur la crème de caramel au beurre salé. Le résultat sera connu lors du Salon International de l’Agriculture de Paris, le mardi 27 février 2024. C’est un véritable graal pour les deux associés de la Biscuiterie des Vénètes à Le Hézo dans le Morbihan.

A la Biscuiterie les Vénètes, c’est l’euphorie, car c’est une première dans cette catégorie jusqu’alors inexistante, depuis la création du Concours Général Agricole en 1870. Elle permet de récompenser des produits de qualité basés sur un cahier des charges bien précis.

7 000 produits vont concourir dans dix-neuf catégories venus de toute la France, dont la Biscuiterie des Vénètes. Un représentant intervenant pour le compte de la Chambre d’agriculture a été reçu par Xavier Gicquel une vingtaine de jours avant le Salon de l’agriculture afin de prélever à l’aveugle trois pots de caramel au beurre salé. Sur chacun des pots, deux informations doivent y être renseignées : l’étiquette d’identification avec son code barre et le scellé de manière à prouver que le produit est bien resté fermé depuis sa sélection et jusqu’à son arrivée au concours. Il sera ensuite exposé sur les bonnes tables de dégustation, face au jury.

L’intervenant à gauche et Xavier Gicquel à droite

Le cahier des charges pour le caramel au beurre salé s’appuie sur des ingrédients simples, juste avec des produits de base : de la crème, du beurre et du sucre. Ils sont issus de l’agriculture bretonne et des produits laitiers locaux. La concurrence, bien réelle, proviendra de Normandie, des Pays de la Loire et de Nouvelle Aquitaine.

« C’est un vrai défi« , explique Xavier Gicquel, un des codirigeants. « car ce concours permet de valoriser le travail de l’entreprise et de l’étalonner par rapport aux autres ; ce sera peut-être le couronnement de plusieurs années de travail ! » Après la collecte aléatoire des pots de caramel, la mise sous scellés des produits, la signature des documents, le caramel au beurre salé de Vincent Auvray et de Xavier Gicquel a prit la route pour Paris afin d’être testé par un jury d’experts.

La visite du laboratoire permet d’expliquer que le sucre est cuit à 150 degrés pendant deux heures, pour prendre sa couleur cuivre et avant d’y ajouter du beurre et de la crème biologiques. L’artisan biscuitier n’en dira pas plus : le reste demeure secret, à moins de questionner les grands-parents bretons, qui seront certainement en mesure de répondre !

Depuis 2010, la Biscuiterie des Vénètes dans le Golfe du Morbihan ne propose que des produits 100% naturels, biologiques, fabriqués sur place avec des matières premières locales. Son objectif est de faire renaître et d’embellir le plaisir des biscuits artisanaux. L’expérience gustative est unique avec des recettes traditionnelles améliorées et des recettes innovantes entièrement imaginées. la Biscuiterie des Vénètes est une entreprise à taille humaine qui emploie quinze personnes.

Plusieurs fois récompensée aux prix Épicures de l’épicerie fine pour son travail acharné et minutieux, la biscuiterie des Vénètes compte aujourd’hui plus de 80 références de produits qui ornent ses étalages : le traditionnel kouign-amann, les toasts de blé noir, le caramel beurre salé chocolat fleur de sel, etc. Toutes les réalisations sont fabriquées selon la même devise : du bon, du naturel, du sain et du gourmand. L’entreprise a été également médaillée de bronze au concours agricole Paris 2023. Elle est aussi recommandée par le Guide du Routard depuis 2010.

Parce qu’il manquait le plus breton des caramels bretons dans la collection de la Biscuiterie des Vénètes, voici la toute dernière création 2024 ! Il s’agit d’un caramel au beurre salé au Sarrasin. Pour déguster un condensé de la Bretagne, c’est le mariage savoureux qui allie la douceur du caramel et le croustillant des graines de sarrasin. Comme l’ensemble de la gamme, il est fabriqué de manière artisanale, sans additif ni colorant et surtout sans glucose.

INFOS PRATIQUES

Biscuiterie des Vénètes – 15 Rue de Lann Vrihan à Le Hézo (56)

contact : 02 97 43 91 24