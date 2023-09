Le Funk prend les Rennes va faire groover la capitale bretonne

Le festival Le Funk prend les Rennes est de retour dans la capitale bretonne du 4 au 7 octobre 2023. Organisé par la compagnie de danse Engrenage[s], l’événement chercher à réunir autour du funk, du hip-hop et du groove. Au programme de cette 6e édition, conférences musicales, jam géante, cours de danse et soirées festives.

Cette nouvelle édition du Funk prend les Rennes se déroule sur une année très particulière : celle des 20 ans d’Engrenage[s] ! Hors de question de ne pas célébrer cet anniversaire. Depuis ses débuts, Engrenage[s] a pour vocation de réunir les gens autour du funk, du hip-hop et du groove. Et cette 6e édition du festival ne fera pas exception.

Au départ compagnie de danse, Engrenage[s] s’est peu à peu ouverte à d’autres disciplines et artistes. La structure est aujourd’hui un bureau de production qui accompagne une vingtaine de projets artistiques variés. Entre représentations et actions culturelles, sur scène ou dans la rue, tout est fait pour venir à la rencontre du public, de tous les publics. Et, 20 ans après, ils sont nombreux ceux qui ont croisé la route de nos artistes. Grâce à nos partenaires rennais fidèles, nous avons souhaité rendre hommage à tout ce travail et à ces moments de partage. Pendant 4 jours nous avons imaginé un programme à notre image : éclectique et festif qui saura, on l’espère, nous réunir tous.tes.

Conférence, concerts, JAM, DJ Sets, Battle Block Party, costumerie, ateliers, Soul Train, brass band… tout ce qui fait l’ADN d’Engrenage[s], depuis toutes ces années, est réuni pour fêter avec vous 20 ans d’histoire commune et de groove !

© Nico M

© Nico M

© Nico M

© Morgane Michotte

© Nico M

Engrenage[s]

Initialement compagnie de danse hip-hop et funkstyle, Engrenage[s] est créée en 2003 par Franck Guizonne, danseur hip-hop et Céline Mousseau à l’administration et au développement, rejoints en 2004 par Marie Houdin, danseuse rennaise. Entre 2003 et 2016, la Compagnie produit 17 spectacles, avec près de 600 représentations et développe actions culturelles et projets de territoires. À partir de 2012, les projets deviennent hybrides, mêlant créations chorégraphiques, musiques, convivialité, mettant l’accent sur des formes innovantes, participatives comme le bal funk, le Soul Train Line, et bien d’autres. C’est ainsi qu’après une réflexion sur le développement de son projet, la compagnie devient en 2017 un bureau de production musique, danse et arts de rue : ENGRENAGE [S] — Générateur de projets artistiques.

20 ans après sa création, Engrenage[s] accompagne une vingtaine de projets différents : de la danse, toujours, mais aussi des fanfares, des DJ sets, des invitations à danser, à se costumer et surtout à célébrer, ensemble !

Nos Équipes artistiques :

Les Fonk’Farons, OOZ Band, Les Red Line Crossers, Hot Shot Brass Band, Des Habits et Vous, Marie Houdin, Élodie Beaudet et Franco

Programmation détaillée et billetterie