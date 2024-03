La 21e édition du festival photo la Gacilly, dans le Morbihan, se concentre sur l’Australie du 21 juin au 3 novembre 2024.

Créé en 2004 par la société Yves Rocher, le Festival Photo La Gacilly propose une expérience photographique immersive et déambulatoire au cœur d’une trentaine de galeries à ciel ouvert qui présentent des photos contemporaines qui interroge notre relation au monde et à la nature. Les photographies habillent les rues, les jardins et les venelles de La Gacilly, dont le patrimoine bâti et naturel offre un écrin parfait aux 800 images exposées. Programme et photographes exposés :

Matthew Abbott Australie « Face à cette multiplication des forêts qui s'enflamment, le feu n'est alors plus seulement un problème : il devient également la solution. » Narelle Autio Australie « Narelle Autio illustre notre attirance naturelle pour l'eau, toujours contrebalancée par la profonde vulnérabilité de l'être humain dans cet élément. » Alessandro Cinque Italie « Cette exposition, sensible et engagée, montrée pour la première fois au public, est le fruit d'un travail de plusieurs années et de voyages à travers quatre… Viviane Dalles France « Viviane Dalles a voulu comprendre comment vivent les rares habitants de ces contrées désertes, et a passé plusieurs mois dans cette immensité sauvage. » Tamara Dean Australie « Tamara Dean a fait de sa signature un style où le corps est utilisé comme symbole. Comme un outil employé pour briser les barrières séparant l'humanité de sa… Adam Ferguson Australie « Adam Ferguson explorer les rapports complexes de l'histoire coloniale de l'Australie avec la crise climatique actuelle, la mondialisation et la vie… Bobbi Lockyer Australie « Bobbi Lockyer offre ainsi une fenêtre sur l'intime à travers des œuvres qui lui servent également de tribune pour défendre des causes qui lui sont chères,… Joel Meyerowitz États-Unis « Plus qu'une simple rétrospective, cette exposition se veut comme un voyage à travers l'évolution et la diversification des villes des États-Unis que Joel… Trent Parke Australie « Trent Parke est connu pour brosser un portrait brut et sans idéalisme de sa terre d'origine qu'il documente tous azimuts, depuis l'Outback rural jusqu'aux… George Steinmetz États-Unis « Un projet sans précédent mené minutieusement par le photojournaliste George Steinmetz ; une documentation visuelle inédite sur le système alimentaire mondial… Anne Zahalka Australie « Anne Zahalka sait faire siennes les questions liées à l'identité, au sentiment d'appartenance, à la perte et à la réflexion sur le temps qui passe. Ici, c'…

Week-end inaugural du 22 et 23 juin :

En prélude à l’ouverture du Festival, nous proposons un week-end spécial en présence des photographes de la 21e édition, les 22 et 23 juin 2023. Au programme : visites d’expositions, séance de dédicaces et conférences.

Week-end des 21 & 22 septembre :

Pour la 6e année consécutive, le Festival Photo La Gacilly propose un temps fort d’animations à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Point Infos ouvert 7/7J juin & septembre de 10h à 18h, Juillet & août de 10h à 19h, Place de la Ferronnerie.

Informations concernant le sens de visite et les expositions.

Plan-programme, produits dérivés, réservations et point de départ des visites.

L’équipe du Festival vous accompagne dans la découverte des expositions du plus grand rendez-vous photographique en plein air de France ! Des visites guidées sont proposées pendant toute la durée de l’événement, pour les individuels et les groupes. Profitez de ce moment pour voyager dans l’univers des photographes présentés lors de la 19e édition du Festival Photo.

Visiteurs individuels : des visites guidées (durée 1h), des visite-jeux à destination des familles (durée 2h) vous seront proposées les après-midi. Les départs s’effectuent au Point Infos.

Visite guidée : Découvrez une sélection d’expositions en compagnie d’un.e médiateur.trice.

Juin & Septembre : tous les dimanches à 14h et 16h

Juillet & août : les jeudis à 14h30 et les dimanches à 14h et 16h

Départ devant le Point Infos (durée 1h)

Visite jeu en Famille : Chaque participant incarne un métier du festival et doit faire preuve d’observation, de sagacité et d’esprit d’équipe pour relever de nombreux défis !

Juillet & août : tous les mercredis à 14h30.

Pour les familles avec enfants à partir de 6 ans (sans limite d’âge !)

Tarifs :

5€ (plein tarif) ;

4€ (enfants 6-18 ans, groupes de plus de 20 personnes, étudiants, deman­deurs d’emploi, bénéficiaires RSA, ASPA, AAH, familles nombreuses) ;

Gratuit pour les moins de 6 ans.

Tarif réduit et gratuité accordés sur présentation d’un justificatif.

Visiteurs en groupe (scolaires, centres de loisirs, entreprises, associations, groupes en situation de handicap…) : des visites guidées d’une heure, ou des formules sur-mesure, peuvent être réservées dès aujourd’hui auprès de notre équipe. Possibilité d’assurer des visites en français et en anglais (sur réservation).

>> offre pédagogique (visites, ateliers, rencontres) pour les groupes jeunesse à retrouver dans la rubrique Médiation/Education

Informations et réservations auprès de l’association Festival Photo La Gacilly – Place de La Ferronnerie – 02 99 08 68 00 – reservation@festivalphoto-lagacilly.com