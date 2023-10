Morbihan. Denis Chédaleux expose ses œuvres en carton aux Ateliers du Faouët

Denis Chédaleux est artiste peintre, plasticien et cartonniste. Il réalise de véritables œuvres d’art, soigneusement travaillées à partir du plus simple des matériaux : le carton. Jusqu’au 5 novembre 2023, l’exposition Reliances est une invitation à découvrir ses réalisations aux Ateliers du Faouët, à Le Faouët dans le Morbihan : des encadrements, des sculptures, des colonnes, des tableaux, etc.

Le carton peut paraître un matériau moderne, mais son invention remonte à 1751, élaboré à l’époque pour des applications bien précises : plats, emboîtages de reliure et fabrication de cartes à jouer. Au milieu du XIXème siècle, Albert L. Jones créé des cannelés pour affermir les colliers cervicaux des accoutrements de l’époque. Le carton est aussi utilisé par les chapeliers pour garnir les capelines et autres chapeaux. Le premier brevet de papier ondulé destiné à l’emballage est déposé à New York en 1871. La première machine à onduler française est installée en 1888 dans le Limousin.

Denis Chédaleux

À partir de cartons de récupération, issu d’un matériau dit du pauvre, Denis Chédaleux crée des objets étonnants et précieux en carton à partir de reliefs qu’il a sculptés, taillés, tressés ou ciselés. Ses réalisations sont basées sur la simplicité, l’économie de moyens, le recyclage et l’écologie. A première vue, le visiteur peut s’y méprendre et penser à des créations en bois : c’est un trompe l’œil ! Le cartonniste ajoute toutes sortes d’éléments en finition, ce qui donne à chacune de ses réalisations en carton sa personnalisation : chaque résultat est un objet de décoration unique à qui l’artiste a donné une âme derrière une base primale en carton.

Après les précédentes expositions et vernissages, notamment au Présidial de Quimperlé, les Ateliers du Faouët invitent à leur tour les visiteurs à venir découvrir cette profondeur et cette originalité. Intitulée Reliances, elle est la dernière exposition de Denis Chédaleux pour la saison.Pourquoi Reliances ? Car l’artiste aime l’idée d’être relié aux autres, à lui-même et à la nature.

Denis Chédaleux avec Corinne Jacob, responsable des Ateliers du Faouët

Originaire de Malestroit dans le Morbihan, Denis Chédaleux aime l’humain et s’en inspire beaucoup. Son travail est très minutieux et demande beaucoup de temps pour réaliser une œuvre car l’artiste attache de l’importance au côté méditatif qui en deviendrait presque sacré. Son univers est en majorité ancré sur les arbres. Il crée cependant des soleils avec l’astrologie, des masques, des totems, des reliquaires, des mécanismes et des assemblages savants toujours en carton, et même des sapins de Noël, etc.

Aux Ateliers du Faouët, une salle est entièrement réservée aux relicœurs de l’artiste : ce sont des objets personnels avec d’éventuels secrets faits dans des petits cadres composés eux-mêmes de tiroirs, et de fenêtres ouvrables afin d’y glisser à l’intérieur des petits objets, comme des bijoux, ou des éléments précieux, tels un nid d’oiseau ou une feuille d’or…

Denis Chédaleux a toujours été attiré, passionné par l’art. C’est à Paris, qu’il fait ses études. Il participe aussi à une formation d’étalagiste et apprend à fabriquer des décors en papier-création. Il commence à réaliser des encadrements, des miroirs et des petits meubles, jusqu’au jour où il participe à une grande exposition à Bruxelles, intitulée Itinérance : il crée pour l’occasion une maison nomade et éphémère en carton, ce qui l’encourage à poursuivre les créations avec ce matériau. Petit-à-petit, il crée des œuvres d’art. Cela fait maintenant trois décennies que Denis Chédaleux travaille le carton. En donnant vie à des arbres avec ses créations, l’artiste aime l’idée que le carton revienne à ses origines !

Question peinture, ses références sont : L’infante Marguerite (1654), de Diego Velásquez et Jacqueline (1954) de Pablo Picasso

INFOS PRATIQUES

Exposition Reliances de Denis Chédaleux, Ateliers du Faouët, place des Halles à Le Faouët (56)

Jusqu’au dimanche 5 novembre 2023

Ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h

ou sur RDV au 06 63 24 84 10.