Le Faouët. Découvrez le programme de la seconde édition du Festi’Coat

Le samedi 8 juillet 2023 à Le Faouët dans le Morbihan, l’association Festi’Coat donne rendez-vous sur le site de Kéroza à tous les festivaliers et amateurs de bonne musique et de chansons françaises. Son festival du même nom Festi’Coat débutera à 14h et réunira un public, non pas de 7 à 77 ans, mais de 0 à 117 ans pour sa deuxième édition. Déjà en 2022, l’espoir d’attirer un public toutes générations confondues était l’objectif principal de l’association qui a vu ses espoirs réalisés.

L’identité du Festi’Coat a été créée en toute simplicité, avec l’envie de rassembler toutes les générations autour de la chanson française et l’association a vu le jour officiellement en décembre 2021. Avec la première édition de son Festi’Coat le 9 juillet l’an dernier au stade de Kéroza à Le Faouët, l’association organisatrice tenue par ses deux coprésidents en les personnes de Fabien Kervéadou et Jérémie Caro, ses adhérents, ses bénévoles et ses partenaires et sans oublier Lili le président d’honneur de 94 ans ont réussi à se faire connaître dans tout le Pays du roi Morvan et même au-delà. Ce premier festival fut une franche réussite avec un public venu nombreux pour chanter et danser, ce qui aujourd’hui encourage vivement la dizaine de membres du bureau de FestiCoat à redoubler d’enthousiasme et d’énergie pour lancer, avec le soutien des mêmes acteurs, le festival 2023 de chansons françaises. Ce que souhaitent les organisateurs au présent : continuer d’améliorer les prestations, d’élargir le nombre d’associations partenaires, bref, faire bouger le pays…

L’ambiance des organisateurs et des bénévoles Anciens et plus jeunes avaient dansé lors du premier Festi’coat en 2022 (photo archive)

Avec le même esprit intergénérationnel qu’ en 2022, le Festi’Coat accueillera 6 groupes et une fanfare qui se partageront deux scènes : l’une d’elle sera ouverte et l’autre sous chapiteau.

La programmation du samedi 8 juillet :

De 15h à 16h30 : Barbara Deschamps avec ses chansons à texte acoustique est auteure, compositeur et interprète. Ce sera une grande première pour cette artiste ardéchoise. Ses chansons sont pleines de poésie et racontent la vie. Elle chante les sentiments de tous les jours et de toutes les saisons avec émotion, tendresse, amour et humour. Elle a gagné l’attention du jury de l’Académie des Jeux floraux en 2007. Elle fut récompensée pour sa chanson Dernier regret par une médaille d’argent et par une médaille de bronze pour sa chanson Respect.

Barbara Deschamps

De 16h30 à 18h : Nans Vincent et sa pop poésie chantée se reconnaissent de suite grâce au timbre original de sa voix et à sa sobriété sensible. Il aime la variété française aux influences diverses: les chansons des puristes comme Georges Brassens, Jacques Brel ou encore Léo Ferré mais celles aussi des non puristes tels que Thiéfaine Cantat et Têtes Raides.

Nans Vincent

De 18 à 19h30 : Tokata’Porte joue et chante des chansons françaises variées. Le groupe est breton et l’ambiance qu’il communique est festive et ensoleillée avec sa musique reggae et road manouche.

Tokata’Porte

De 19h30 à 20h15 : prestations de la fanfare Bandas Sud Ouest

De 20h15 à 21h45 : Brin d’Zinc et ses chansons de comptoir, le groupe de quatre musiciens bretons chantent sur scène sa musique musette et folk populaire, depuis 2017 devant les comptoirs et sur les trottoirs. Réunis par la chanson, ils se nourrissent de leurs nombreuses influences. Anna, Pauline, Paulo et Ludo offrent au public une musique populaire faite d’accordéon, de guitare, de clarinette et de violoncelle aux voix de rockeur et aux voix de rocaille.

Brin d’Zing

De 21h45 à 22h30 : retour de la fanfare Bandas Sud Ouest

De 22h30 à minuit : Cachemire et son rock’n Roll français est un groupe nantais amoureux des années 70. Les cinq musiciens, qui ont fêté leurs dix ans de scène récemment, défendent une certaine vision du rock’n Roll avec des textes en français.

Cachemire

De minuit à 2h (au petit matin du 9 juillet) : Duo À Deux et son rock festif. Ces deux jeunes Aveyronnais débarqueront à nouveau sur la scène du Festi’Coat parce qu’ils aiment la Bretagne et le public breton.

Duo A Deux

Pour la première édition, l’association Festi’Coat avait réussi à rassembler un peu plus de 50 partenaires. 2023 s’annonce encore plus dingue avec les partenaires fidélisés et avec de nouvelles entreprises qui rejoignent cette aventure folle mais tellement humaine

Infos pratiques

Samedi 8 juillet 2023 : ouverture à 14 h du festival Festi’Coät

Tarifs : Les billets sont en prévente au prix de 14 euros à partir de 14 ans dans les commerces du secteur: Au Tire Bouchon cave à vin à Meslan ; au Point Plus tabac presse Erwan Carlac à Le Faouët ; à l’Office du Tourisme du Pays du Roi Morvan Le Faouët, Gourin, Guémené-sur-Scorff ; à Kav’Halles de Le Faouët ;aux Saveurs Paysannes ; au Bar Le Jo à Gourin et au 8 à Huit à Le Faouët.

Gratuit pour les moins de 13 ans

Sur place, l’entrée sera à 16 euros pour tous de 14 à 117 ans.

Billetterie également en ligne :

https://my.weezevent.com/festicoat