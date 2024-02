La médiathèque Passe-Port de Le Bono dans le Morbihan accueille les œuvres de la dessinatrice et aquarelliste Armelle Dupuy, qui a choisi de dessiner et peindre les ambiances de l’activité ostréicole, un projet né de la rencontre entre l’aquarelliste et Alain Brulé, adjoint en charge du patrimoine de la commune. Au détour des parcs…Voyage en ostréiculture est à découvrir jusqu’au dimanche 3 mars 2024.

Armelle Dupuy et Alain Brulé

Armelle Dupuy s’est passionnée pour le dessin et l’aquarelle depuis une dizaine d’années, aux côtés de l’artiste peintre Louise Pasquier, domiciliées toutes les deux à Montertelot dans le Morbihan, sur les bords du canal de Nantes à Brest. Armelle Dupuy est membre du Collectif d’Artistes à l’Ouest de Rennes qui rassemble plusieurs artistes pluridisciplinaires.

Armelle Dupuy adhère aussi au groupe Les croqueurs du pays de Ploërmel, un groupe de dessinateurs qui se réunissent deux fois par mois : il ne s’agit pas d’une association, mais d’un groupe WhatsApp de croquis urbains, qui se retrouve après avoir choisi le lieu ensemble pour dessiner le patrimoine, les paysages, les monuments de la ville de Ploërmel, en extérieur comme en intérieur. Les membres sont issus de deux ateliers locaux – l’Atelier de Louise de Montertelot et le Plaisir de peindre de Sérent -, mais reste ouvert aux débutants, car seules la motivation et la passion comptent.

Toutes les occasions de dessiner aux crayons graphiques, aux crayons de couleurs, aux feutres et de peindre sont bonnes pour Armelle Dupuy, qui ne manquerait pas non plus l’occasion de participer au concours organisé par l’association Couleurs de Bretagne qui valorise chaque année la promotion du patrimoine des communes des quatre départements bretons et de la Loire-Atlantique à travers la peinture et le dessin. Déjà en 2015, quand Montertelot abrite pour la première fois le concours de Couleurs de Bretagne, c’est Armelle Dupuy qui organise l’événement.

Couleurs de Bretagne à Montertelot Montertelot peint par Armelle Dupuy

Aujourd’hui, la Morbihannaise Armelle Dupuy partage sa vie entre Montertelot et son pied à terre à Vannes. C’est lors d’une rencontre sur un marché qu’elle découvre le sujet sur l’ostréiculture qu’elle ne connaît pas particulièrement, mais qui la touche par la beauté et le calme de l’activité. L’inspiration et l’envie de peindre le travail et les hommes qui travaillent sur les chantiers ostréicoles lui vient à Carnac (56). Ses aquarelles et ses dessins racontent les histoires de cette profession à l’image d’un reportage. Son exposition place l’ostréiculture qui est une des activités principales de Le Bono et qui fait partie du patrimoine local, à l’honneur à la médiathèque de la commune !

L’exposition d’Armelle Dupuy a également servi de décor à la conférence donnée le vendredi 16 février par la scientifique et la biologiste en culture marine, Hélène Cochet sur le thème de l’huître plate et animée par Alain Brulé, adjoint en charge des affaires maritimes et du patrimoine.

Installée à Locoal-Mendon sur la Ria d’Étel (56), Hélène Cochet valorise la filière méconnue des ostréiculteurs. Passionnée par le savoir-faire de cette filière qui maintient une tradition locale et sauvegarde une espèce en voie d’extinction, Hélène Cochet assure chaque année le suivi de la reproduction de l’huître plate dans la région, une étape clé de la réussite ! Seule huître native des côtes européennes, l’huître plate a longtemps prospéré en gisements naturels dans les estuaires. Hélas victime de la surpêche et de maladies dans les années 1960, elle a été détrônée par l’huître creuse et son habitat n’a plus cessé de se réduire…

Hélène Cochet

INFOS PRATIQUES

Au détour des parcs…Voyage en ostréiculture, exposition d’Armelle Dupuyµ

Médiathèque Passe-Port – 39, Rue Hoche à Le Bono (56)

Contact : 02 97 57 95 40