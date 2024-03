L’association La Fabrique invite le public à la douzième édition du Festival Bouge ton Cube les vendredi 22 et samedi 23 mars 2024 à l’espace culturel de Lauzach dans le Morbihan. Quatre groupes émergeront et deux groupes connus et reconnus monteront sur scène pour un évènement 100% rock. Deux têtes d’affiche sont conviées, FFF le vendredi 22 mars et Silmarils le samedi 23.

Comme chaque année, le Festival Bouge ton Cube, 100% rock, se déroule pendant le week-end de la Saint-Patrick depuis la création de l’association La Fabrique en 2012. Présidée par Denis Blaise et épaulée par une cinquantaine de bénévoles, La Fabrique annonce la nouveauté de cette édition : un groupe interplateau assurera le show, sous le chapiteau, pour faire la transition entre les groupes. Les deux soirées seront portées par des groupes aux sonorités résolument rock. Le Festival se démarque toujours par sa programmation audacieuse et diversifiée. Sa scène privilégie les artistes locaux et nationaux, car l’objectif de l’association La Fabrique est toujours de promouvoir et de développer la vie culturelle, avec des animations de groupes musicaux, des ateliers musicaux, des troupes de théâtre dans les différentes salles et lieux culturels de la région Bretagne. Le festival est aussi dédié à la découverte de nouveaux talents.

Le programme

Vendredi 22 mars

Quintana Dead Blues Experience sera seul sur scène avec une vieille Groove Box Roland MC909 et une guitare, car son mode de vie est depuis toujours celui du rock. Piero Quintana est auteur, compositeur et interprète. Il roule sa bosse depuis de nombreuses années et transpire la passion qui bouillonne en lui, qu’il aime par-dessus tout partager sur scène avec le public…

Komodrag & the Mounodor, c’est l’association de deux groupes de rock-heavy-psych : Moundrag et Komodor. Les deux groupes s’entendent dès leur rencontre en 2019 décident de créer une super bande. Les sept musiciens du groupe amènent le public à faire une virée entre rock des années 70, rock progressif et heavy psychédélisme, avec deux batteries, des guitares fuzz, un orgue Hammond et bien sûr des amplis à lampes, pour un concert à l’énergie 100% débordante. Alimentés par la passion du groove et l’amour du riff saturé, les deux gangs se lancent dans une tournée de trente dates dès avril 2022 en France et en Espagne. Ils sortent leur premier opus en octobre 2023.

Komodrag & Mounodor Quintana Dead Blues Expérience

Le groupe FFF (Fédération Française de Fonck)arrive avec son nouvel et cinquième album, après quinze années d’absence : I Scream est sorti en novembre dernier. Le festival à Lauzach est l’une des premières dates de la tournée 2024 pour le guitariste Yarol Poupaud, le batteur Krichou Monthieux, pour Marco Prince le chanteur et Nicolas Baby à la basse. Le style de musique du groupe est un mélange de funk et de rock, d’où la naissance du fonck…

FFF

Samedi 23 mars

La soirée du samedi 23 mars débutera avec le groupe Storm Orchestra. Le trio propose des titres puissants et fédérateurs, du rock brut inspiré principalement par le rock UK (Royal Blood, Muse, Nothing But Thieves). Le premier EP du groupe en 2021 marque les esprits avec ses morceaux entêtants : il comptabilise alors plus d’un million d’écoutes.

Knuckle Head, c’est du show à la country outlaw, au blues et au métal. Les deux musiciens sont originaires d’Alsace. Cependant, ils rêvent de western et de grands espaces, des déserts de l’ouest et des marécages du Mississipi. La réputation du duo enfle à mesure qu’ils se produisent sur scène. Leurs prestations décoiffent, explosent dans une Amérique profonde et crasseuse que le duo chérit tant !

Storm Orchestra Knuckle Head

Pour terminer la soirée et le festival, le groupe Silmarils. Son nom est un peu mythique pour ceux qui ont une oreille tournée vers Rage Against The Machine, Downset et la fusion du début des années 90. On pensait le groupe perdu dans les limbes rap soporifique, mais 4 Life, leur quatrième album vient rappeler que le groupe rock n’est pas encore mort. Le public profitera aussi des anciens titres connus : Va y avoir du sport ​; Cours vite, etc…

INFOS PRATIQUES

Festival Bouge ton Cube : les 22 et 23 mars 2024

Espace culture Le Cube – rue du Pré fleuri à Lauzach (56)

Association La Fabrique – 5 rue du Pyréno à Lauzach

Pour d’autres renseignements, notamment sur les horaires des concerts du festival : Contact : associationlafabrique56@gmail.com