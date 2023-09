Vannes. L’association Tren Lab rénove un ancien hangar, futur lieu culturel

Le Hangar de Vannes dans le Morbihan est un projet culturel fort. Avec son nouvel espace de culture et de création, il a pour vocation de proposer plus de culture entendu comme lien social. Les travaux de rénovation commenceront fin 2023 dans un ancien bâtiment appartenant à la Ville de Vannes. L’association Tren Lab, à la tête du projet, a déjà organisé deux événements sur place. Ouverture définitive attendue fin 2024.

En 2018, la municipalité de Vannes a acquis un ancien hangar construit en 1914. Avec une superficie de 1000 m2, ce bâtiment était le garde meuble de l’entreprise de déménagement Dubreuil. Depuis son acquisition, un travail de réflexion autour des attentes de la population a été mené entre le Conseil de quartier de Nord-gare et les associations culturelles. Le quartier étant en plein développement et l’attente des habitants étant forte, il a été décidé de transformer le hangar en tiers-lieu culturel. L’objectif de la Ville de Vannes est de donner la possibilité à des porteurs de projets indépendants de l’exploiter en répondant à une triple ambition :

–proposer une nouvelle offre culturelle à destination d’un large public

-que le lieu soit convivial et qu’il favorise le lien social, les rencontres, l’animation et la diffusion culturelle

-continuer d’apporter de nouveaux équipements publics dans tous les quartiers.

Début 2021, le conseil municipal a suivi le résultat émis par un jury de concours et a désigné l’association Tren Lab pour la gestion et l’animation autofinancée du futur Hangar culturel.

L’association Tren Lab

Ce collectif vannetais fait référence à la philosophie du projet et développe un atelier d’initiatives, de créativité et de convivialité ancré dans son propre quartier Nord-gare. Tren Lab est composé d’une dizaine d’acteurs locaux investis dans la vie économique et culturelle de Vannes. L’association collabore avec trois entreprises : Le Reuz coworking, le restaurant Yamu, la brasserie bio La Dilettante. Elle profite aussi du soutien d’un réseau de partenaires professionnels et associatifs.

L’offre culturelle est alternative et ambitieuse : des concerts, du théâtre, des conférences, des ateliers divers, des expositions à l’intérieur du hangar, comme en son extérieur pour l’art de rue.

L’ouverture du bâtiment prévue à la fin de l’année 2024, mais le collectif Tren Lab a déjà proposé deux événements culturels en avant-première : le premier Quartier Libres, le 17 septembre 2022, avait permis de réunir les passionnés de danse, de musique et de street art. Le second rendez-vous du 17 juin dernier dans le Jardin de Traverse, Quartier Libres #2, avait au programme de l’art de la rue et deux spectacles, un de Cie Boca Abierta et un de la Cie Storyteller, traversant autant le cirque et la danse que la musique et le théâtre. Le public a aussi pu profiter d’une exposition photographique, d’un concert de rock et blues acoustique avec Dusk Whistler, puis d’une séance de cinéma en plein air avec la diffusion du film Little Miss Sunshine.

La Cie Boca Abierta La Cie Storyteller

Les travaux du Hangar de Vannes devraient prendre effet avant la fin de l’année 2023. C’est l’architecte urbaniste Julien Veyron de l’Atelier Arcau de Vannes qui en aura la charge. La couverture est à refaire entièrement, car de l’amiante a été détectée, une occasion pour procéder à l’isolation du bâtiment. La charpente sera conservée mais bénéficiera de quelques renforts. Les murs de pierre sont en bon état. L’entrée des visiteurs se fera par le jardin, équipée d’un sas installé à l’extérieur. Une ouverture dans le mur créera la porte d’entrée dans le Hangar et un vitrage permettra d’observer la brasserie de l’extérieur. Des verrières au niveau de la toiture donneront plus de lumière sur les pierres. A l’intérieur, des plantes seront installées et dans la salle du fond, on trouvera une salle de spectacle. Le mobilier sera essentiellement issu de récupérations, car l’association Tren Lab privilégie d’abord le ré-emploi et les secondes mains.

Ce projet culturel sera constitué de trois entités principales :

–la Grand-Place , l’espace couvert modulable et convivial aménagé au cœur du hangar, pour les expositions, les expressions artistiques, le bar-brasserie, la cantine et les bureaux partagés

–la Loco sera la salle de spectacles et d’activités associatives avec 300 places debouts et 150 assises

–le Jardin de Traverse, avec son potager bio et sa mini-ferme urbaine.

Infos pratiques

Le Hangar, 4 rue de Strasbourg, à Vannes (56)

Tarifs : prix libre pour les spectacles et les animations.

Les consommations sont à régler sur place (de préférence en espèces).