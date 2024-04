Après le succès des précédentes éditions, les organisateurs sont heureux d’annoncer au public le 4e round du festival Raptown made in Morbihan, au Parc des Expositions de Lorient à Lanester, le samedi 27 avril 2024. La société de production Régie Scène promet une soirée dédiée aux musiques urbaines avec six artistes de la scène rap et convie, une fois de plus, un public fidèle et déchaîné pour un show exceptionnel !

DJ Matt Fuego rejoindra la programmation du Festival Raptown aux côtés de Kaaris, Ziak, Caballero et JeanJass, Favé et Prince Waly. A quatorze ans, DJ Matt Fuego est le plus jeune DJ de la scène Française Urban-Latino et en devient l’ambassadeur. Avec ses remix explosifs, le jeune et talentueux garçon est découvert en 2021 sur les réseaux sociaux. Il prend rapidement une autre dimension pour devenir une des valeurs montantes ! De son vrai prénom, Mathéo n’ a que onze ans quand il se découvre une passion pour le mixage. Résidant en Ille-et-Vilaine depuis peu, il apprend le décès de son grand-père dans le sud du pays. Très attaché à lui, il décide de lui rendre hommage en musique : il collecte la voix de son papy à partir d’un message laissé sur le répondeur téléphonique et l’utilise sur un mixage…

L’emblématique rappeur de la scène française Kaaris sera la tête d’affiche de ce festival. Originaire de Côtes d’Ivoire, il vit en France depuis l’âge de trois ans. De son vrai nom Gnakouri Okou, il fait ses débuts dans le rap en 1999 sous le nom de scène de Fresh. Son mini-album 43e BIMa le fait remarquer dans le milieu du rap. A Lorient le 27 avril, il présentera Or Noir pour célébrer l’anniversaire des dix ans de son mythique album sorti en octobre 2013, suivi ensuite par une tournée événement à travers toute la France en 2024. Or Noir est considéré comme l’un des disques fondateurs du rap français. Il est à noter que Karris se produira au festival Boomin Fest de Rennes (35) quelques jours avant, vendredi 19 avril.

Kaaris

Ziak est né Mickaël Semy. Il est un jeune rappeur d’origine algérienne et guadeloupéenne, habitant la région d’Évry en Essonne. Il a connu une ascension fulgurante avec les succès de Raspoutine et Fixette. Son premier album a été certifié disque d’or un mois après sa sortie en novembre 2021. Il a pour particularité de toujours apparaître masqué et de ne donner aucune information sur son identité : il crée ainsi un personnage très singulier.

Ziak

Caballero et JeanJass est un duo explosif de la scène rap belge. Il donnera au public morbihannais l’occasion d’apprécier ses hits aux punchlines mémorables avec une productivité fulgurante, accompagnés d’une nouvelle génération de beatmakers.

Mais avant d’être un duo en 2016 avec leur sortie Double Hélice, ces deux rappeurs avaient entamé chacun une carrière musicale solo. Caballero est actif dans le rap depuis 2011 avec Laisse-moi faire, puis avec Laisse-nous faire en 2013 et Pont de la reine en 2014. JeanJass peaufinait sa rime avec le groupe Exodarap avec plusieurs projets, notamment Concept Paradoxe en 2009 ; Exodarap en 2012 et L’Exode en 2013. En 2014, il sortait un projet solo, Goldman. Après leur rencontre, Caballero et JeanJass publie en 2017 sur leur chaîne YouTube le premier épisode de High et Fines Herbes. Aujourd’hui, ces 2 rappeurs sont les rois de l’égo-trip technique et enchaînent des phases avec de belles assonances.

Caballero et JeanJass

Favé, à la fulgurante ascension, est originaire de Colombie et vient tout droit du Val d’Oise où il a grandi. Il affole tous les compteurs et fait un carton en 2022 avec son titre Urus. Certifié diamant, Urus fait le tour des réseaux et comptabilise plus de trois millions de vues sur YouTube. En 2023, il sort son EP F4. Avec une performance unique, Favé va enflammer la scène de Lanester, car son truc à lui, sa recette miracle est de faire bouger la tête et d’attraper les spectateurs avec un refrain bien catchy qui reste en tête pendant toute la journée.

Favé

Moussa alias Prince Waly, éduqué au rap et à la culture hip-hop grâce à ses grands frères, décide pleinement de se lancer dans la musique. Il fait ses débuts à Montreuil avec Big Budha Cheez. Le public le découvre avec le morceau Clean Shoes et les retours sont suffisamment encourageants pour lui permettre d’affirmer de plus grandes ambitions. Il se consacre avec BOYZ. Il se démarque grâce à un univers visuel sans égal. Cependant, des problèmes de santé l’ont contraint à se mettre en retrait de la scène rap pendant quelques années, avant de revenir avec BOYZ Vol.2, son nouveau projet à découvrir de toute urgence ! Il s’agit de la définition même de la spontanéité. La plupart des chansons ont moins de six mois. C’est aussi une belle revanche sur la vie !

INFOS PRATIQUES

Quatrième édition du Festival Raptown, samedi 27 avril à partir de 17h

Parc des Expositions de Lorient

286, rue Rouget de Lisle à Lanester (56)

Tarif plein : 49,90 euros

A noter que l’accès au festival pour les moins de 16 ans est autorisé seulement s’ils sont accompagnés d’une personne majeure. Pour les 16 ans et plus, l’accès est libre

Contact : 02 98 30 30 15 et/ou communication@regie-scene.com