Lanester. Le Festival Danses à Kerhervy au cimetière de bateaux

Danses à Kerhervy, festival organisé par la Cie Eskemm, compagnie professionnelle de danse à Lorient, se tient tous les deux ans sur le site exceptionnel de Kerhervy, le cimetière de bateaux à Lanester. Rendez-vous en 2023 du 12 au 15 juillet.

Né en 2009, ce temps de rencontres chorégraphiques unique propose à la fois une programmation amateure et professionnelle, le tout dans un cadre convivial et familial ! Danses à Kerhervy continue à encourager et valoriser la création en amateur, favoriser la circulation des spectacles professionnels, ceci afin d’enrichir l’œil du spectateur en proposant une programmation riche et éclectique.

Pour cette 8e édition, le festival Danses à Kerhervy offre quatre journées pleinement dédiées à l’art chorégraphique sous forme de spectacles, d’ateliers, de performances, de concerts. En première partie de soirée à 20 h 30, vous pourrez découvrir les spectacles des danseurs amateurs issus de toute la Bretagne. À partir de 22 h, place aux professionnels. Le festival accueillera sept spectacles aux univers divers, aux esthétiques multiples et croisées, à l’image de ce qu’est la création chorégraphique aujourd’hui.

Du 12 juillet 2023 au 15 juillet 2023 De 18h00 à 00h00.

cimetière de bateaux Kerhervy

56600 Lanester