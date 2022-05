Landerneau. Exposition Ernest Pignon-Ernest au fonds Leclerc

Le fonds Leclec de Landerneau expose des oeuvre d’Ernest Pignon-Ernest du 12 juin 2022 au 15 janvier 2023.

Ernest Pignon-Ernest intervient depuis plus de cinquante ans dans l’espace public. Il présente à Landerneau ses installations, ses dessins, ses photographies. L’exposition, dont le commissariat est assuré par Jean de Loisy, rassemble plus de trois cents œuvres et manifeste la puissance créative de ce grand artiste, alerté par l’état du monde, soulevé par sa passion pour l’art et la poésie, considéré parfois comme un pionnier de l’art urbain.

Réservez votre billet en ligne via le site internet à partir du 6 juin 2022.

Du 12 juin 2022 au 15 janvier 2023,

10h – 18h. Ouvert tous les jours en continu sauf le 1er novembre, les 24-25-31 décembre et le 1er janvier.

Plein tarif : 9 €. Tarif réduit : 7€.

Gratuité sur justificatif.

Fonds Hélène & Édouard Leclerc

Aux Capucins – 29800 Landerneau

02 29 62 47 78 – contact@fhel.fr

Horaires

