L’Ambition Nautique de Saint-Brieuc Armor Agglomération

Programme démarré il y a quelques années, Ambition Nautique a pour objectif de mettre en avant son littoral, ses atouts et ses activités économiques liées au monde maritime. Saint-Brieuc Armor Agglomération travaille activement au développement du nautisme que ce soit à travers l’offre des centres de formation et de pratique, par l’accueil et le développement d’entreprises de la filière, l’aménagement et la spécialisation de ses ports (nautisme d’agrément / maintenance et préparation de bateaux) ou encore par l’accueil de grands événements comme la Solitaire Urgo le Figaro en 2018, le Trophée des Multicoques Baie de Saint-Brieuc, Le Tour de Bretagne à la Voile et le Tour Voile.

Cette ambition nautique souligne aussi le travail réalisé depuis des années par les trois pôles nautiques de l’agglomération qui forment des générations de jeunes skippers, dont certains sont désormais parmi les plus grands, tels que Yann Eliès ou encore Anthony Marchand nouveau skipper de l’Ultim Actual.

PARTAGE ET ENSEIGNEMENT DES VALEURS SPORTIVES

La pratique nautique reste synonyme de valeurs exceptionnelles : dépassement de soi, compréhension du milieu, humilité face à la mer, travail en équipe. S’ajoutent à ses valeurs la vigilance et le respect de l’environnement qui sont inculqués aux scolaires lors de leur stage de voile dans les clubs du territoire.

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS NAUTIQUES 2023

En 2023, Saint-Quay Portrieux sera ville de départ du Tour de Bretagne à la Voile et du Tour Voile avec la Figaro Académy. A partir du 27 juin, les skippers des Figaro seront présents dans le port de Saint-Quay-Portrieux. Le départ sera donné le 1er juillet après une journée de prologue, la veille.

“Le Pays de Saint Brieuc est un territoire majeur dans le monde du nautisme en général, et dans celui de la compétition à voile, en particulier. Autant dire que la complicité qui règne entre nous est un avantage majeur pour un départ de régate du championnat de France. On ne change pas une équipe qui gagne” explique Bernard Bocquet, Président du comité d’organisation du Tour de Bretagne à la Voile. “Il en va dans le sport comme dans les organisations. Nous sommes évidemment heureux de revenir à Saint-Quay-Portrieux. L’accueil y est très professionnel. Tous nos interlocuteurs : élus, direction de Saint-Brieuc Armor Agglomération et cadres du nautisme font bloc autour du projet commun. L’humain est au cœur des préoccupations : accueil des jeunes, prise en compte du bénévolat, et forte conscience des RSE, autant de valeurs que nous portons également. Notre exigence au plan sportif est totalement prise en compte : tant au plan nautique que des installations portuaires.”

Les Ocean Fifty seront présents du 12 au 16 juillet pour le traditionnel Trophée des Multicoques – Baie de Saint-Brieuc. Une tradition qui perdure pour ces multicoques de 50 pieds puisqu’ils viennent à Saint-Quay-Portrieux depuis de très nombreuses années. Au programme, 3 jours de courses inshore en prélude de la Route des Terre-Neuvas, transatlantique entre Saint-Pierre et Miquelon et Saint-Quay-Portrieux à l’été 2024. Cette course est co-construite par Saint-Brieuc Armor Agglomération et la Classe Ocean Fifty.

Thibaut Vauchel-Camus, co-Président de la classe Ocean Fifty, 6ème participation au Trophée des Multicoques Baie de Saint-Brieuc.

“Les multicoques de la classe Ocean Fifty reviennent en Baie de Saint-Brieuc pour la… 18ème fois ! C’est dire si on est un peu chez nous ici ! Nous arriverons avec des nouveaux bateaux, des nouveaux skippers, des nouveaux partenaires à qui nous avons hâte de faire découvrir autant la Baie de Saint-Brieuc que l’ambiance à terre. Sur l’eau, il va y avoir du match, des départs très disputés, des arrivées à suspense. Nous devrions présenter un plateau de sept multicoques, avec des équipages affûtés, ce qui promet un magnifique spectacle. Rendez-vous au bout du môle et bien sûr sur l’Esplanade du Port Armor, toujours très animée. C’est un rendez-vous sportif mais aussi un moment de partage avec un public d’amateurs de nos belles machines. »

DES ÉVÉNEMENTS TOURNÉS VERS LE PUBLIC

Toute la singularité de l’Ambition Nautique de Saint-Brieuc Armor Agglomération, c’est de vouloir partager ces temps forts avec le plus grand nombre, de faire de ces grands événements sportifs, des événements populaires ; de ne pas se contenter d’accueillir une course mais de la faire vivre à tous : temps de présentation et d’échanges sur le monde de la voile, le vécu des skippers, temps de dédicaces, visites de pontons, vedettes pour vivre une belle expérience au coeur de la course et même la possibilité de naviguer avec les skippers…

Thierry Simelière, Vice-président de Saint-Brieuc Armor Agglomération chargé de la maritimité et des événements nautiques :

« Nous sommes très attachés à cette singularité qui est au cœur de notre ambition nautique : celle d’en faire un projet partagé avec les habitants et les visiteurs. C’est ce qui donne une âme à ces événements et nous a permis de développer des relations de confiance avec des organisateurs, comme la Ligue Bretagne de Voile ou encore avec des classes telle que celle des Ocean Fifty. Aujourd’hui, nous passons un nouveau cap avec une reconnaissance de ce savoir-faire et de notre potentiel dans le nautisme et la voile de compétition. C’est pourquoi, nous accueillerons la Conférence Eurolarge de BretagneDéveloppement Innovation à l’occasion du Trophée des Ocean Fifty et que nous travaillons activement à la création d’une nouvelle transatlantique dédiée aux Ocean Fifty en collaboration avec Saint-Pierre et Miquelon.”

Enfin, ces événements garantissent aussi des retombées économiques pour les entreprises locales du territoire tant au titre de l’organisation de l’événement qu’en terme de fréquentation.