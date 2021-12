LABEL AUDIOGENIC : BORN TO RAVE À CAEN

Rassemblant des milliers d’aficionados aux quatre coins de la France, la tournée Born To Rave fait son grand comeback le samedi 15 janvier 2022 au Cargo à Caen pour une nuit placée sous le signe de la fête ! Une soirée chargée en BPM en perspective !

Défricheur de talent, activiste de la première heure et aujourd’hui leader du genre, le label Audiogenic a toujours eu à cœur de promouvoir la frange dure de la Techno aux oreilles du plus grand nombre afin de faire danser les foules. Plus déterminé que jamais à faire revivre cette célébration électronique annuelle, Born To Rave revient en force au Cargo le samedi 15 janvier 2022 à Cargo.

À l’aube du monde d’après, l’esprit de la soirée « Born To Rave » porte cette même volonté de retrouver l’énergie collective de ses publics amateurs et néophytes, leurs pas de danse les plus fous, et surtout leur précieuse liesse qui contribueront à faire de cette édition un moment de partage et de bonheur !

Ce sont des artistes tous plus talentueux et survoltés les uns que les autres qui se succéderont aux platines pour offrir un condensé détonant de hard music, entre hard techno, hardcore, acid, trance et frenchcore. Une programmation rare, composée de têtes d’affiches internationales et nationales auxquelles s’ajouteront des étoiles montantes régionales. L’ensemble sera mis en scène avec des projections 3D, des lasers et du mapping vidéo, afin d’offrir au public caennais une expérience réellement immersive dans les méandres des genres.

Pour entamer les festivités, rien ne vaut mieux que la célèbre égérie du légendaire label Masters Of Hardcore, Anime. Surnommée « la Reine du Hardcore italien », elle distillera ses ogives musicales avec toute la furie qu’on lui connait. Avec sa musique, radicale, rapide et fulgurante, elle sévit depuis les années 90 aussi bien sur disques que lors de ses DJ sets ravageurs. Sans aucun doute l’une des artistes féminines les plus anciennes du hardcore, elle a jeté son charme sur les foules des plus gros festivals mondiaux tel que Tomorrowland, Dominator, EDC Las Vegas, Mysteryland,

Masters of Hardcore, Defqon.1 ou Syndicate. Attendez-vous à une puissante performance rythmée de kicks infernaux !

Elle sera flanquée de son compatriote Andy The Core, dont l’ascension fulgurante l’a propulsé au rang de figure emblématique du genre. Le passage du prodige fait fissurer les murs des clubs du monde entier avec ses sonorités brutales et sans merci !

La passion d’Andy The Core pour la musique non conventionnelle et brutale trouve ses influences dans le rock, le heavy metal, la techno et la drum&bass. Dans le frenchcore, il a trouvé les sonorités dures et brutales appropriées pour s’exprimer. Ce style de Hardcore est maintenant la signature d’Andy The Core. Il est aujourd’hui fondateur et membre du label Brutale, le noyau dur des actuels et futurs producteurs de musique Hardcore extrême tels que The Sickest Squad. Sa musique est sauvage, féroce, et sans merci. Il a déjà propagé sa musique en Italie et à l’étranger, en Europe et en Australie. Et ce n’est que le commencement ! Restez accrochés !

À leurs côtés, une figure du hardcore made in France, Remzcore, viendra les seconder d’une main de maître. N’hésitant pas à construire un hardcore percutant au tempo élevé à base de kicks tranchants et de beats acérés, il incendiera le dancefloor du Cargo comme il se doit !

Bercé par la légende Thunderdome, Remzcore s’est fait une place de choix parmi la nouvelle génération de DJs et producteurs de hardcore français depuis 2011. Artiste très prolifique, il sort de nombreuses productions sur des labels de renommée mondiale tels que Masters of Hardcore et Peacock Records. Le talentueux artiste ne s’arrête pas là, et grimpe au devant de la scène des événements les plus réputés tels que Dominator, Q-Base, Masters of Hardcore, Vive La Frenchcore, et bien d’autres. Avec ses influences frenchcore assumés, il n’hésite pas à explorer tout le spectre de son genre prédilection pour envoyer les bangers les plus dangereux. Phénomène sismique à ne pas sous-estimer !

Maissouille, artiste normand reconnu comme l’un des principaux fers de lance de la scène Hardcore internationale, fera vibrer sa terre natale avec un set des plus explosifs, oscillant humblement entre 180 et 210 bpm.

Pilier de la scène hard beat, Maissouille a su imposer rapidement sa « french-hard-tribe-core-touch », démontrant à chacune de ses prestations toute l’étendue de sa créativité. Définir le son de Maissouille n’est pas chose facile tant le producteur français mélange les genres avec une facilité affolante. Conciliant techno, tribe, hard techno et hardcore, l’explosion de sa carrière sur le plan international et sa dextérité aux platines n’ont d’égales que la réputation prestigieuse des festivals où il se produit. 2016 marquait l’ascension fulgurante de cet artiste talentueux par “Born To Rave”, album encensé par le public et adoubé par une tournée explosive partout en France.

Véritable prodige devenu incontournable dans le domaine du frenchcore, Psiko électrisera la foule de ses kicks redoutables et de ses caisses claires incisives lors d’une prestation aussi énergique qu’audacieuse.

Avec plus de 20 ans de carrière à son actif, PSIKO est toujours prêt à vous administrer une bonne dose de kicks frenchcore dans les règles de l’art ! Sa technique aux platines s’est affinée aux côtés de Speed Freak, Radium ou encore Lenny Dee pour devenir aussi incisive que possible. Avec trois albums et de nombreuses autres sorties sur Audiogenic au compteur, C’est sur scène que Psiko exprime si bien la férocité de ses kicks sauvages. Il sillonne tous les événements majeurs de l’hexagone et d’Europe, délivrant des sets des plus énervés au Festival Ground Zero, au Pandemonium ou encore à la Winter Conspiracy. Nul doute qu’il aura dans son flight-case de quoi retourner furieusement le dancefloor !

Artiste précoce au talent incroyable, son camarade Sytri-X balancera à son tour un frenchcore incisif lors d’une prestation live infusée de guitares rugissantes, le tout sur un dancefloor en pleine ébullition ! Enfin, le jeune étalon normand de la scène locale Kromysis saura enflammer le dancefloor dans un déferlement incessant de sonorités entraînantes et de kicks Hards.

Sytri-x développe sa passion pour les beats rapides et les mélodies hardtek renversantes dès le début du millénaire, dans les free parties qu’il organise en Basse-Normandie. Musicien hors-pair et grand amateur de hard music et de rock, il n’hésite pas à briser les frontières entre les styles. En 2011 il décide d’innover en intégrant la guitare à ses prestations scéniques, les transformant en véritables concerts mélangeant subtilement ses influences multi-styles et son amour pour le hardcore et le frenchcore. Il n’a pas fini de plonger les auditeurs dans un cocktail explosif et hybride de rythmiques infernales, de kicks qui tabassent et du rugissement de sa guitare endiablée.

Et pour clôturer ce plateau d’exception Toitoine, Shadow Remington et Lucky, représentants de la scène locale émergente, proposeront quant à eux une seconde salle dédiée exclusivement à l’acid, à la techno et à la trance.

Agitateurs notoires et encensées des nuits normandes, ils seront épaulés des nouveaux talents prometteurs Ligote, Mogcore et Dokounta.

