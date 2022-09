Dimanche à Rennes. La Volière Dromesko se pose dans le quartier Henri Fréville

La volière Dromesko vient s’installer définitivement à Rennes d’où elle a pris son envol pour parcourir la France pendant quatre ans. La ville a accepté le don de la structure métallique qui sera inauguré au niveau du 6-8 avenue Henri Fréville (à hauteur de l’Hôtel de Rennes Métropole) le dimanche 18 septembre 2022.

Vu que la terre est ronde et qu’il n’y a donc pas un coin où se poser. Vu que c’est de Rennes que la Volière Dromesko a pris son envol pour migrer durant quatre ans un peu partout en France et en Europe.

Vu qu’en reconnaissance de la complicité tissée depuis 1990 avec le public rennais, Igor et Lily, fondateurs du Théâtre Dromesko, ont décidé d’offrir à la Ville de Rennes le squelette d’acier de ladite Volière.

Crédits Arnaud Loubry

Vu que ladite Ville de Rennes a accepté ce don et a invité la Volière à faire partie de son paysage urbain. Vu tous ces échanges artistiques, humains et amicaux. Vu nos cheveux déjà blancs…

Vu la Volière déjà patrimoine, la Ville de Rennes, le Théâtre Dromesko et Les Tombées de la Nuit vous convient à un événement inaugural, ouvert à toutes et à tous et qui aura, nous l’espérons, la légèreté et la grâce des oiseaux qu’abritait la Volière à l’époque.

Inauguration de la volière Dromesko le dimanche 18 septembre à 17h30 au 6-8 avenue Henri Fréville à Rennes

Pour en savoir plus

À lire également sur Unidivers.fr :