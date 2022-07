La Trinité-sur-Mer. Le PAKA festival revient les 16 et 17 juillet 2022

Après une première édition en 2019 qui fut un véritable succès, le PAKA festival revient enfin en juillet 2022 avec une nouvelle programmation. Une base d’électro, un soupçon de musique du monde et des sons venus de pays chauds. Mais le PAKA festival, c’est aussi des animations pour les petits !

Nous vous dévoilons un modèle de festival unique rassemblant sur un même lieu des concerts, des animations pour les enfants, des spectacles, des association éco-responsables et un panel de restaurateurs locaux, le tout dans une ambiance conviviale et familiale ! Dans un paradis perdu, au coeur du Morbihan (56), PAKA Festival vous donne rendez-vous à la Trinité-sur-Mer entre la plage et la forêt au Bois du Poulbert.

Le festival s’engage aussi sur le plan écologique afin de réduire son empreinte : alimentation (produits bio et locaux), effets visuels (écrans, ordinateurs) recyclés, toilettes sèches, valorisation des déchets et mobilier en matières recyclées. Chez PAKA, on se donne aussi pour objectif d’accueillir tout le monde, y compris les personnes en situation de handicap quel qu’il soit, on rend le site accessible et on sensibilise les équipes.

Édition 2019

Coté petits

Les matelots seront à l’honneur avec les contes Trésors de Piratesses et Les Aventures flibustières de Borgnefesse ainsi que le conte musical Pirate et matelot. On retrouvera aussi les Expériences extraordinaires et Yanis Why pour un peu de magie. Enfin les Bulleuses viendront embuller le public et Boumboum Production présentera sa pièce de théâtre Nekolo, empreinte du thème de l’écologie.

Édition 2019

Pour les grands

LASS : c’est la voix suave et profonde de l’Afrique sur les rythmes soutenus de la Pop, de la Dance et de l’Electro. Entre deux featurings avec Synapson et Flavia Coelho (rien que ça !), LASS nous fait l’honneur d’être présent sur la scène du PAKA, et ça, on dit oui ! Si sa voix trouve sa puissance dans la Soul et le Jazz, ce sont ses inspirations hétéroclites qui donnent à ses titres toutes leurs couleurs.

GIOLI ET ASSIA : Connues pour faire des dizaines de millions de vues lors de leurs sets en live depuis des panoramas exceptionnels, elles transportent le publique dans leur univers où se mêlent Pop, Electro, House et Indie. Des mélodies douces, rythmées par les notes de handpan ou de piano jouées par Gioli aux sons puissants menés par Assia aux platines et à la voix : l’osmose est parfaite et le voyage assuré !

AKALEX : À seulement 21 ans, Akalex se présente déjà comme l’un des incontournables de la nouvelle scène électro française. Le constat est clair : lorsqu’Akalex mixe, le public danse et en redemande ! Avec plus de 2 millions d’écoutes cumulées toutes plateformes confondues, et des soutiens d’artistes tels que Sofi Tukker, Major Lazer ou Diplo, il a de beaux jours devant lui.

THE HANGOVER CLUB : C’est à Bristol au Royaume-Uni que nait le trio The Hangover Club. Leur musique acoustique pop/folk teintée de blues et de rock nous emmène tout droit aux Etats-Unis dans un univers fait de vieux westerns et de guitares qui grincent en harmonie.

PAKA Festival les 16 et 17 juillet de 12h à minuit à La Trinité-sur-Mer (56)

Tarifs

Entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 14 ans inclus

Pass 1 jour : 20€

Pass 2 jours : 35€

Plus d’informations sur le site du festival