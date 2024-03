Entre la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire, le nouveau sentier vélo de 275 kilomètres « La Régalante » sera inauguré samedi 23 mars 2024. La véloroute est nommée ainsi d’après deux mots-clés afin de mettre l’eau à la bouche : galette et galant.

Place aux voies douces pour le Grand-Ouest en 2024 ! La Régalante, voie cyclable reliant le Mont St-Michel à Nantes traversant notamment les Marches de Bretagne, ouvre officiellement au printemps 2024. La véloroute de 275 km est inaugurée les weekends du 23 et 30 mars 2024. Le comité d’itinéraire indique de prévoir 9 jours / 8 nuits pour parcourir l’intégralité de la voie cyclable, mais pas d’inquiétude pour les non-initiés : la véloroute n’a qu’un faible dénivelé.

Le nouveau logo de La Régalante a été réalisé par l’agence de communication Le Ciré Jaune

L’itinéraire a d’abord été inscrit au schéma régional et interdépartemental des Véloroutes et voies vertes de Bretagne par la région en 2018. Il donne lieu au projet de la Véloroute mené en coopération depuis septembre 2020 par le comité d’itinéraire de La Régalante. Celui-ci réunit les départements d’Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et de la Manche, ainsi que les 10 Communautés de Communes traversées, et leurs opérateurs de développement touristique concernés par l’itinéraire.

Le nom « La Régalante » captive : « Nous voulions titiller la curiosité des visiteurs. Via un subtil mélange des termes galette, galante et Gallo, qui génère un mot chaleureux et gourmand, ainsi est née La Régalante ! », précise le comité d’itinéraire. Car le long de cette véloroute, les aventuriers à deux roues pourront régaler leurs yeux autant que leurs papilles dans des communes aux identités patrimoniales fortes et aux spécialités locales gastronomiques.

Le circuit traverse les terres des trois départements, longeant 1500 ans d’histoire à travers un patrimoine bâti qui ponctue tout l’itinéraire. Le départ de la voie se situe au large du (très) réputé Mont Saint-Michel, puis chemine dans les campagnes normandes et bretonnes jusque dans les Marches de Bretagne, frontière historique entre le duché de Bretagne et le royaume de France qui datent du Moyen Age. De grandes et petites forteresses furent construites pour former une ligne de protection du nord au sud. Après avoir sillonné lacs et forêts, villages et monuments, le périple touche à sa fin à Nantes.

© Hannah Carr (@hannahcarr)

Le comité d’itinéraire prévoit un parcours en 9 étapes :

Le Mont Saint-Michel → Maen Roch (32km)

Maen Roch → Fougères (19km)

Fougères → Vitré (32km)

Vitré → La Guerche-de-Bretagne (25km)

La Guerche-de-Bretagne → Martigné-Ferchaud (26km)

Martigné-Ferchaud → Châteaubriant (35km)

Châteaubriant → La Meilleraye-de-Bretagne (40km)

La Meilleraye → Nort-sur-Erdre (24km)

Nort-sur-Erdre → Nantes (37km)

Pour chacune de ces étapes sont précisés les lieux où « s’évader », « s’échapper » ou « se régaler ». Trois de ces étapes sont brièvement présentées ci-dessous :

Du Mont Saint-Michel à Maen Roch (32 km)

Le départ de La Régalante se fait à cheval entre la Normandie et la Bretagne. Les aventuriers du circuit pourront d’abord observer l’abbaye du Mont Saint-Michel fondée au VIIIe siècle, resplendissante par son architecture autant que par son histoire. Pourquoi ne pas se laisser en même temps tenter par la traversée de la baie et sa faune et flore ? Le comité d’itinéraire mentionne les spécialités locales incontournables : « L’omelette de la Mère Poulard La fameuse, l’incontournable, véritable institution au Mont Saint-Michel ! » et « Le Pommé Spécialité locale gourmande et sucrée de Haute Bretagne et Normandie ». Après avoir découvert le lieu, le sentier traverse Antrain, Val-Couesnon et Maen Roch, un parcours bucolique qui longe rivières et paysages bocagers.

De Fougères à Vitré (32 km)

La voie verte entre Fougères et Vitré se situe au cœur d’une campagne vallonnée avec plusieurs lacs et plans d’eau. Le chemin est construit le long de l’ancienne ligne de chemin de fer reliant les deux villes, permettant d’observer les éléments du passé ferroviaire breton. Le comité d’itinéraire propose de découvrir Les roches du Saut-Roland à Luitré-Dompierre et « pierre dégouttante » de la légende du Chevalier Roland. Vitré, classée « Ville d’Art et d’Histoire », est le point d’arrivée de cette étape. Les aventuriers de La Régalante pourront y découvrir la ville médiévale et son cœur historique dominé par sa forteresse ou se reposer dans la réserve ornithologique au lac Châtillon-en-Vendelais.

La rue d’en Bas à Vitré © Pierre Lepoutre

De La Guerche-de-Bretagne à Martigné-Ferchaud (26 km)

Chaque mardi matin, la famille Hérisset est au marché de La Guerche-de-Bretagne afin de faire découvrir l’artisanat local avec les paniers en osier qu’elle réalise de génération en génération. Au départ cyclable de la commune, la voie traverse la forêt de la Guerche avant d’arriver à Retiers, puis de se poursuivre jusqu’à Martigné-Ferchaud, pays de la Roche aux Fées. Là, il est possible de longer l’étang de la Forge qui accueille le spectacle pyroscénique et féerique annuel des Etincelles aquatiques chaque année en août.

L’étang de la forge à Martigné-Ferchaud © CD 35

Pour plus d’informations sur les autres étapes, consultez le lien de l’office de tourisme d’Ille-et-Vilaine.