Bar à Rennes. La 2ème Chaussette enfin retrouvée !

La 2ème Chaussette sortait du tiroir le 14 octobre 2022 et s’enfile au 73 rue de Dinan à Rennes. Céline Hervé, la patronne, monte un bar de quartier où elle accueille très amicalement la clientèle principalement composée d’habitués.

Céline Hervé

En octobre 2022, Céline Hervé inaugurait La 2ème Chaussette au 73 rue de Dinan. La devanture rose bonbon, rehaussée par son enseigne onomatopéique « bar » et son nom peu commun, La 2ème Chaussette, nous feraient presque oublier la façade de l’ancien bar à rhum et sa déco tropicale.

Photo: site facebook la 2ème Chaussette

La 2ème Chaussette n’est pas la première affaire de Céline. Elle a tenu pendant huit ans Les chaussettes de l’archiduchesse, un café-laverie situé non loin de son établissement actuel. Après quelques déboires, elle doit fermer le café mais en profite pour multiplier ses expériences auprès d’autres établissements, à Madrid notamment. Passionnée de mixologie, elle y perfectionne les techniques de préparation de cocktail.

À La 2ème Chaussette, vous pourrez apprécier une sangria préparée minute, dont Céline détient la recette. Le rhum arrangé est également fait maison, « c’est un pote martiniquais qui m’a appris comment faire », explique-t-elle. Il y en a de différentes saveurs, en fonction des produits de saison. Des variantes qui changent des cocktails classiques, bières ou vins, par ailleurs également proposés.

La 2ème Chaussette, voilà un nom qui interloque. Céline Hervé explique qu’il fait référence à son ancien café-laverie où elle retrouvait souvent des chaussettes perdues. Mais ce nom peut tout aussi bien faire référence à la manière dont elle a conçu le lieu. Son bar est majoritairement, si ce n’est entièrement, constitué et décoré à partir d’éléments récupérés. Multitâche, elle a suivi une formation en peinture et déco qui lui a permis de rénover son bar quasiment seule, avec l’aide de son frère. La 2ème Chaussette fait donc écho à une autre de ses passions : la seconde main. Elle chine dans les brocantes, les dépôts vente ou même auprès de particuliers dans la rue, « là j’ai un bout d’église, et ça c’est un lampadaire que j’ai trouvé au bord de la route, il y en avait deux mais ma mère m’a dit que je pouvais n’en prendre qu’un », plaisante Céline.

La patronne de La 2ème Chaussette ne désire pas coller d’identité à son bar. « En face, il y a un bar spécialisé dans les jeux vidéo, moi je ne veux pas qu’on me colle d’étiquette. Par exemple, mes clients savent que j’ai des origines espagnoles et que j’ai récemment organisé une soirée salsa au bar, mais je ne veux pas que ça définisse l’identité de mon bar ». Elle souhaite créer un espace où les gens peuvent se retrouver et se poser. Elle met d’ailleurs des jeux à disposition, comme un Catan ou un Burger Quizz… une partie ça vous dit ? Comme ce fut le cas avec la soirée salsa, Céline prévoit d’organiser de temps en temps des événements similaires. Prévu à cet effet, elle a converti le lampadaire trouvé en une vraie boule disco, « je l’ai démonté et j’ai collé des bouts de miroirs dedans pour que la lumière se réfléchisse mieux ».

Céline Hervé regorge d’idées et d’astuces pour faire de son bar un lieu unique et à son image. Le 25 novembre 2022 sera installée la première exposition, sur les baies vitrées du bar. Un système d’accrochage pour lequel il a fallu faire preuve d’ingéniosité ! Elle souhaiterait faire tourner les artistes tous les deux ou trois mois. « Il y a énormément de gens qui demandent à être exposés ». La tenancière a encore d’autres projets en tête qu’elle tait et réserve pour plus tard.

Alors enfilez vos chaussures sans oublier vos deux chaussettes, direction 73 rue de Dinan pour un café bien chaud ou une bière bien fraîche. À vous de choisir votre camp, qu’importe le temps vous savez où aller maintenant !

Ouvert du mardi au vendredi de 16h00 à 01h00

et le samedi de 11h00 à 01h00