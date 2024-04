Le duo Kokopeli a fait beaucoup de chemin depuis ses débuts en 2016. Formé par les artistes poitevines Carla Siméon et Julie Trouvé, le duo se consolide désormais autour d’une indie pop multi-facettes, façonnée au fil des années et des concerts qui ont pavé sa route. Aujourd’hui, il s’apprête à nous présenter son nouvel EP au nom évocateur Family Affair, dont la sortie est attendue le 17 mai 2024.

Le duo Kokopeli, fondé par Carla Siméon et Julie Trouvé, puise sa source dans une complicité et une association musicale qui les unissent dès leur plus jeune âge. Nées en 1996, ces deux cousines, originaires de Poitiers, grandissent ensemble dans une famille comptant de nombreux musiciens. C’est dans cet environnement que très tôt, une connivence naît entre les deux jeunes filles qui débutent l’apprentissage de plusieurs instruments dès l’âge de 7 ans. Cet éveil à la pratique instrumentale, couplé à leur quasi sororité, les amène rapidement à former un duo, qui fait ses premières armes lors des réunions de famille. Par la suite, Carla et Julie écrivent leurs premières compositions pendant leurs années lycée. Ces chansons prennent tout d’abord vie aux côtés de reprises, que les jeunes musiciennes interprètent lors de concerts donnés dans le bar du père de Julie, en première partie des artistes qui s’y produisent.

Photo: Louise Lorthe.

En 2014, le projet se développe et le duo devient quatuor, suite à l’arrivée du saxophoniste Tom Pascaud et du percussionniste Guillaume Rivière. Sous cette mouture, Carla et Julie remportent le tremplin jeune talents de Châtellerault en octobre 2013, qui leur offre une semaine d’enregistrement en studio pour l’année suivante. Une résidence qui leur permet de concevoir leur premier EP, qui sort en mai 2015. Entre temps, Tom quitte le groupe et le trio prend un nouveau départ sous le nom de Kokopeli, en référence à la divinité amérindienne de la fertilité, de la musique et de la fête. Sous ce nouveau patronyme, le groupe réalise une série de concerts en France et à l’étranger, notamment en Tunisie et en Allemagne.

Après une parenthèse artistique entre 2016 et 2018, le duo se retrouve pour écrire de nouvelles chansons et reprend la route des concerts. Lauréates du tremplin Mad de Trempolino à Nantes, les cousines s’illustrent sur la scène des Francoff (le festival « off » des Francofolies) , rejointes en 2019 par le batteur nantais Julien Ouvrard qui les accompagne sur certaines dates. L’année 2020 voit quant à elle la sortie remarquée de la chanson « Seahorses », dont elles dévoilent le clip au mois de mars sur leur chaîne YouTube.

Bénéficiant désormais d’une plus grande visibilité auprès des médias nationaux, Kokopeli multiplie les passages sur scène dans diverses régions de l’Hexagone. Peu après, le duo remporte également le tremplin Parazic de Couëron (44) : un évènement qui les amène à retourner en studio, y enregistrant progressivement cinq nouvelles chansons pendant les années suivantes. Ces compositions sont aujourd’hui réunies sur le nouvel EP du duo, le bien nommé Family Affair, dont la sortie est annoncée pour le 17 mai 2024.

Photo: Yohan Gérard

A l’instar de ses morceaux précédents, Kokopeli présente dans cet EP un style hétéroclite, évoluant dans une sphère indie pop. Cette ligne se reflète ainsi dans les cinq chansons de Family Affair, dont les orientations esthétiques sont en partie puisées dans les répertoires extra-occidentaux. Un aspect que l’on perçoit en outre pendant l’entraînant « Mania » : une chanson qui s’articule autour d’une rythmique de batterie dynamique (assurée par Julien Ouvrard), ainsi qu’un ostinato obsédant énoncé par Carla Siméon au ngoni, éléments évoquant certaines musiques populaires africaines. Dans le même temps, ce morceau se pare également de quelques accords et interventions mélodiques du claviériste Yoan Coupé, dont les colorations synthétiques viennent apporter quelques accents électro à l’ensemble.

Photo: Yohan Gérard.

Ces habillages instrumentaux côtoient ainsi les voix envoûtantes des deux membres de Kokopeli : tout au long de ces cinq chansons, la voix claire et aïgue de Carla rencontre celle plus rauque de Julie, dont le timbre rappelle celui d’artistes telles qu’Amy Winehouse et Jain. Cette complémentarité s’avère du plus bel effet lorsque les deux jeunes femmes unissent leurs vocalités respectives à travers des polyphonies grisantes, inspirées entre autres des duos Cocorosie et Ibeyi. Une symbiose qui transparaît notamment sur le morceau « Boston » , premier extrait de l’EP, à retrouver dans le lien ci-dessous. Un titre à l’aura magnétique, dans lequel les synthétiseurs scintillants de Yoan et le jeu de guitare aérien de Carla se mêlent à la basse mouvante de Julie et la batterie appuyée de Julien, plus proches du funk. Une belle entrée en matière en attendant la sortie de cette nouvelle création du duo, qu’on espère suivie d’éventuels prochains concerts dans les régions de l’Ouest…

Pochette de l’EP « Family Affair » de Kokopeli.

L’EP Family Affair de Kokopeli sortira le 17 mai 2024.

Kokopeli figure également dans la sélection 2024 des Inouïs du Printemps de Bourges, pour les régions Nouvelle-Aquitaine et Poitou-Charentes.