La Fromagerie d’Arvor, située à Kervignac dans le Morbihan, a eu envie de rompre avec les clichés des traditions fromagères et propose sa version bretonne de la raclette. La Racleizh, une raclette brezhoneg sera disponible dès le 1er décembre 2023.

La raclette, cette spécialité montagnarde trouve son origine en Savoie. Sans le savoir, ce sont les bergers du Moyen-âge qui l’inventent ! Pour se nourrir, quand ils emmènent leurs troupeaux paître dans les alpages, ils font fondre des demi-meules de fromage au-dessus d’un feu de bois. Ils raclent le fromage fondu sur du pain et le consomment avec des pommes de terre et de la viande séchée. A l’époque on l’appelle le fromage rôti. Dans les années 1970, avec l’élaboration d’un fromage spécial, le nom de raclette apparait en référence à l’action de racler le fromage fondu.

La Fromagerie d’Arvor est issue de la séparation en 2021 des activités de la Laiterie de Kerguillet de Plouay, fondée en 1920 avec son siècle de productions laitières et fromagères ancrées dans leur territoire. La Laiterie de Kerguillet s’est appelée ensuite la Laiterie d’Arvor. Pendant quatre générations, elle a commercialisé ses produits sous différentes marques dont Le Bec Fin et Le Campeur. La Fromagerie d’Arvor, gérée par Juliette Lesca, a repris ses différents réseaux de distribution. La passion est restée la même, celle de partager un moment de convivialité accompagné de produits qui valorisent le terroir. Originaire d’une famille travaillant dans l’agroalimentaire et le lait, Juliette Lesca a suivi une formation au campus Enilia à Surgères en Charente Maritime, pour apprendre à maîtriser les connaissances en technologie fromagère, avant le lancement de son entreprise.

Juliette lesca

En seulement deux années, Juliette Lesca, gérante de la Fromagerie d’Arvor depuis janvier 2022, est à la tête d’une équipe de six employés où sont fabriqués différents fromages puis affinés en cave : la tomme de chèvre ; la tomme de brebis, la tomme de vache ; le chèvre frais aux neuf fleurs ; le chèvre frais aux algues ; le fromage de brebis affiné ; la croûte fleurie, ce crottin de 200 grammes au lait de vache ; le triskel fait aux trois laits (vache, brebis et chèvre). Il y a aussi le petit Lorientais affiné au lait de vache, le fromage à pâte molle qui est certainement le préféré de la patronne !

La Fromagerie d’Arvor se fournit en lait biologique de vache, de chèvre et de brebis auprès de producteurs locaux à moins de 50 km de la fromagerie. Le lait est ensuite transformé dans son atelier, soit en tommes soit en lactiques, puis le fromage est affiné dans ses caves. Ce métier plait beaucoup à Juliette Lesca, car dit-elle : j’aime l’élaboration des recettes et l’étendue du possible dans le fromage et faire aussi des produits coup de cœur !

la ferme d’Eric à Scaër dans le Finistère, le producteur de lait de chèvre biologique

La Fromagerie d’Arvor a plutôt une activité saisonnière comprise entre mai et septembre. Le dernier trimestre de l’année est plus creux. Alors quand les journées raccourcissent et que l’hiver et le froid approchent, les estomacs et les cœurs ont besoin de se réchauffer. Quoi de mieux qu’un bon plat chaud ? Alors à l’approche des fêtes de fin d’année, Juliette Lesca vient de bousculer les traditions en créant la raclette bretonne qu’elle a baptisée La racleizh, un met qu’elle affectionne particulièrement et qu’elle trouve très convivial pour se retrouver en famille ou entre amis. Les ingrédients sont 100 % au lait breton travaillés par des petites mains bretonnes. La demande est là et la fromagerie va produire le plus possible, plus encore pour le début de l’année 2024. La racleizh sera disponible, comme les autres produits, dans le petit espace de vente de la Fromagerie d’Arvor, ouvert chaque jour de 10h à 14h . Elle sera également distribuée dans les fromageries locales et dans celles du grand Ouest.

Juliette Lesca a déjà décroché deux médailles de bronze : la première au Salon de l’agriculture à Paris au mois de février 2023 et l’autre au Mondial du fromage à Tours (37) en septembre dernier, deux récompenses qui l’encouragent à aller encore plus loin…

Infos pratiques

Fromagerie d’Arvor, Zone Artisanale de Kermassonet à Kervignac (56)

Contact : 09 72 43 70 96