Justine Jérémie et son accordéon : un joyeux duo, voire trio populaire

Justine Jérémie vient d’un quartier encore un peu populaire de Paris, La Butte aux Cailles. Des petites rues aux murs colorés de tags qui racontent l’histoire des gens… des petits Cafés… des terrasses.

Au milieu, Justine Jérémie et son Accordéon distillent d’une voix claire des histoires mélancoliques et joyeuses dans la veine de la chanson populaire française. Un visage aimable mais décidée, de grands yeux rehaussés d’un chignon négligé, une impulsion joyeuse et une voie talentueuse, Justine Jérémie brille comme un soleil dans ce monde trop compliqué. Voilà son premier album intitulé Distraite.