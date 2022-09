Dimanche à Rennes. À l’Ubu, on s’initie à la technique du son et escape game

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et de Dimanche à Rennes, l’Ubu invite à une découverte du métier d’ingénieur du son et un escape game dimanche 18 septembre 2022. Ces deux événements sont accessibles à partir de 10 ans, le tout gratuit sur réservation.

Initiation à la technique

L’Ubu ouvre ses portes cette année dans le cadre des Journées du Patrimoine et nous invitons les publics à participer à une initiation à la technique. L’occasion de découvrir les coulisses, les métiers de régisseurs et techniciens son.

Lors de ce rendez-vous nous vous proposerons d’être un groupe de musique avec ces techniciens et de vous installer sur la scène et d’effectuer vos réglages du son.

Samedi et dimanche matin, deux autres créneaux tous publics d’initiation à la technique seront proposés.

À partir de 10 ans. Durée de l’atelier : 1h30

Escape Game

Bouoooooouuuuuhhhh, le fantôme de l’Ubu est de retour, plus déterminé que jamais à semer la pagaille pour les journées du patrimoine !

L’équipe de l’Ubu n’ose plus entrer dans la salle, un des techniciens a disparu… Serez-vous assez courageux et malin pour sauver la situation ?

Vous aurez 30 minutes pour résoudre les énigmes et satisfaire le fantôme de l’Ubu afin de lui faire quitter les lieux.

Après le succès de l’édition 2020 et 2021, l’escape game construit par Cellule Grise – Rennes spécialement pour l’Ubu reprend du service !

Les Escape Game sont des jeux d’évasion grandeur nature. Vous êtes enfermés dans un lieu avec des énigmes à résoudre, des indices à trouver afin d’accomplir une mission et vous échapper le plus rapidement possible.

Ici, aucune condition physique ou culture musicale n’est demandée. Il faut travailler en équipe, communiquer et partager les trouvailles !

Si vous avez déjà participé à l’escape game lors de l’édition 2020 et 2021, il s’agit du même jeu.

À partir de 10 ans. Durée : 45 min

Dimanche 18 septembre, Initiation à la technique et escape à L’UBU, 1 rue Saint-Hélier, Rennes

