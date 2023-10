Bretagne. Le jeu Via Ludus croise les chemins urbains et ludiques 

Le jeu de piste Via Ludus est paru en 2021, créé par Marie de Saint-Sernin. Le principe : chercher des indices dans les lieux emblématiques ou insolites d’une ville en particulier pour résoudre des énigmes. Le jeu s’adresse aux touristes aussi bien qu’aux habitants qui voient les lieux tous les jours sans forcément les observer dans le détail. Rencontre avec la créatrice du jeu.

Que vous connaissiez déjà St-Malo ou Dinan, que vous souhaitiez en apprendre plus sur Dol-de-Bretagne ou Rennes, vous pouvez enfiler vos chaussures de marche et parcourir ces villes bretonnes avec une des versions de Via Ludus en main. Seul ou en groupe, avec des enfants ou entre adultes, le jeu de piste créé par Marie de Saint-Sernin met à l’épreuve les capacités d’investigation des joueurs en leur permettant d’en apprendre plus sur les lieux qui les entourent.

Marie de Saint-Sernin, créatrice du jeu de piste Via Ludus © Marie de Saint-Sernin

Pour la créatrice du jeu, « tout est prétexte à jouer, qu’il s’agisse de faire des jeux de société ou de faire un jeu pour passer le temps quand on est en train de marcher ». L’idée de Via Ludus commence à germer dans son esprit en 2017 lors d’un voyage de six mois où elle traverse toute l’Amérique du nord vers le sud en bus ou en stop avec seulement son sac à dos sur les épaules. Elle y assiste à des Free Walking Tours, des visites guidées gratuites. « Ce que j’ai aimé, c’est que c’est organisé par des gens qui sont tout un chacun : on voit vraiment la ville à travers l’œil d’un de ses habitants », explique-t-elle.

La bretonne se lance alors dans l’aventure ludique en 2020 avec cette optique en jeu : donner à voir des lieux avec des anecdotes amusantes et non à travers des visites académiques. Le jeu repose sur trois piliers fondateurs :

un scénario qui rattache la narration à un passage de l’histoire de la ville : les joueurs sont amenés à se plonger dans un personnage et une époque

qui rattache la narration à un passage de l’histoire de la ville : les joueurs sont amenés à se plonger dans un personnage et une époque le ludisme grâce aux énigmes et aux indices à trouver

grâce aux énigmes et aux indices à trouver les cartes « en savoir plus » qui sont un apport culturel sous formes d’anecdotes

Pour information, cinq balades ludiques existent à ce jour : à St-Malo, Dinan, Dol-de-Bretagne, Rennes et Lyon. « Jusque là je connaissais très bien les endroits, mais si demain je me développe dans d’autres villes que je connais moins bien, l’idée c’est d’aller à la rencontre des gens qui connaissent la ville pour avoir ces anecdotes », ajoute-t-elle. La créatrice de Via Ludus prépare d’ailleurs une nouvelle balade à Toulouse. Elle accumule les lectures sur l’histoire de la ville, mais elle s’appuie surtout sur les habitants pour ces anecdotes afin d’éviter que ses cartes soient trop académiques.

Introduction du jeu Via Ludus Rennes © Marie de Saint-Sernin

Pour créer une balade ludique, Marie de Saint-Sernin établit d’abord un parcours en fonction des points d’intérêt de la ville en équilibrant le passage par des rues inattendues et des lieux emblématiques. La créatrice du jeu prend des photographies des moindres détails urbains qu’elle trouve. « Si quelqu’un me voyait pendant que je fais ce relevé, il se dirait certainement que je suis bizarre à prendre autant de photos de bouches d’égout », déclare la créatrice de Via Ludus en riant.

Elle procède à une étude de l’histoire de la ville lorsque ce relevé est fait. « Je ne prétends pas être historienne, mais ça me permet de m’imprégner de la ville, de son histoire et de son ambiance. Je pense que c’est assez proche du processus de l’écrivain quand il écrit son roman », explique-t-elle.

Une feuille de scénario du jeu Via Ludus Rennes © Marie de Saint-Sernin

La majorité des balades ludiques sont pour le moment proposées en Bretagne du fait de la connaissance très personnelle du territoire de la créatrice du jeu. « J’ai envie de mettre en avant notre territoire, dire qu’on a des histoires à raconter. Montrer que la Bretagne, ce n’est pas que la pluie, la mer et les balades à vélo. Il y a même un riche patrimoine architectural dans de petites villes comme Dol ou Fougères ». Les jeux eux-mêmes sont de confection locale : les cartes sont imprimées à Combourg et les sacs en tissu sont fabriqués par l’Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) Utopi de Dol-de-Bretagne.

L’objectif de Marie de Saint-Sernin est à présent d’équilibrer le nombre de balades ludiques avec la région Rhônes-Alpes où celle de Lyon existe déjà. Outre ces diverses initiatives, la créatrice de Via Ludus organise ponctuellement dans l’année des jeux de piste en compétition : entre 10 et 15 équipes s’affrontent dans une course contre la montre pour être la première à résoudre l’énigme.

Il est possible d’envoyer un mail (à contact@vialudus.fr) pour proposer des idées de ville où créer une balade ludique.

Site internet Via Ludus

Commandez le jeu de piste directement sur le site internet pour 19,50€