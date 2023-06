Exit, le jeu mouvementé du Cadavre de l’Orient Express

Le cadavre de l’Orient-Express est le dernier né de la série de jeux à succès Exit, créée par Markus et Inka Brand en 2018 et brillamment illustrée par Franz Vohwinkel. Malgré la multiplication de ce type de jeux depuis, cette série d’escapes games sur table reste indétrônable et fidèle à elle-même, intégralement physique sans interface digitale comme d’autres jeux ont pu développer. À chaque jeu, son niveau de difficulté croît de sorte que tout joueur puisse s’y retrouver. Zoom sur le petit dernier de famille Le cadavre de l’Orient-Express qui fait partie de la saison 3 d’Exit, niveau confirmé.

Dans la famille Exit, donnez moi… Le cadavre de l’Orient-Express !

Ça raconte quoi ?

Vous comptiez passer des vacances bien méritées sous le soleil de Constantinople ? C’était sans compter sur vos compagnons de voyage quelque peu dissipés. Un soir, un passager est découvert mort dans sa cabine. Il a été assassiné et le seul inspecteur à bord, le célèbre Achille Panait, a été assommé. Le train toujours en marche, il ne reste que vous pour tenter de percer le mystère de l’Orient-Express et arrêter le criminel avant que le train n’arrive à destination et ne garde pour lui ses secrets. Des vacances qui commencent à merveille !

Le cadavre de l’Orient-Express est un jeu coopératif pour 6 joueurs et qui dure entre 45 et 60 minutes. Les joueurs se mettent ensemble et jouent à l’unisson le nouveau détective pris de cours. Attention, ce jeu est à usage unique, particularité de la série Exit. Pour découvrir la vérité, il vous faudra déchirer, annoter, griffonner les éléments de la boîte de jeu. Soyez malins, tous les détails comptent… Bonne chance, tout le train compte sur vous !

Comment dispose t-on le jeu ?

Au milieu de la table, les joueurs détectives placent plusieurs éléments contenus dans la boîte.

Tout d’abord, ils placent une roue à attache constituée de 4 disques ajourés avec des chiffres à faire glisser dans les fentes. Les joueurs sortent ensuite le paquet de cartes. Celui-ci est constitué de 3 paquets de cartes de types différents : des cartes énigmes, des cartes indices pour aider à résoudre l’énigme et enfin des cartes réponses, pour répondre aux énigmes. Le jeu contient également des cartes scellées à ouvrir au fur et à mesure. Ces dernières représentent les chambres des huit passagers soupçonnés avec leurs affaires, des objets mystérieux et le carnet de note laissé par l’inspecteur ensommeillé.

Comment on joue ?

Les détectives en herbe lisent tout d’abord attentivement le carnet de note du détective Achille Panait qui était à l’aube d’une découverte majeure au moment de son agression. Celui-ci contient des indices précieux à découvrir en temps voulu. Dans les premières pages du carnet se trouve la première pièce d’une longue série. Chaque pièce du jeu contient une énigme et le dessin d’une carte avec une lettre au dos, c’est une carte énigme ! Les joueurs doivent retrouver cette carte énigme dans le tas correspondant et la retourner, pour résoudre l’énigme qu’elle contient. Dans la pièce, un symbole est également dessiné, ce qui permet aux joueurs de se repérer sur la roue ajourée quand ils auront résolu la carte. Une série de chiffres doit ressortir de la concertation entre détectives et ceux-ci la reporte sur le disque en faisant rouler ses différentes parties pour l’aligner en dessous du symbole de l’énigme.

Roue secrète & 3 paquets de cartes Solution, Enigme et Indices

Carnet de l’inspecteur Achille Panais

Cartes pièces scellées

La roue sort un code, qui appelle une carte solution numérotée. Cette dernière carte indique la réussite ou la défaite à ce mystère en invitant les joueurs à chercher une seconde carte. Si les enquêteurs ont eu du flair, ils sont convié à une nouvelle énigme et le jeu continue. Le jeu prend fin quand l’équipe a fini la dernière énigme. En fonction du nombre d’aides invoquées et du temps mis par l’équipe à arriver à la fin du jeu, un score est attribué aux joueurs qui peuvent perdre, même si le ou la criminelle a été arrêté avant l’arrivée du train à Constantinople.

Le Cadavre de l’Orient-Express est un jeu Exit très bien fait et immersif, rappelant avec humour le livre d’Agatha Christie Le crime de l’Orient Express avec des éléments plus évidents comme son célèbre personnage détective Hercule Poirot ou dans des éléments plus subtils, que l’on taira ici…

Exit « Le cadavre de l’Orient Express », 14 € 99.

Un jeu à découvrir au plus vite (avant que le train n’arrive à quai) !