Jeux Bordier. Êtes-vous sûr de bien connaître l’Ille-et-Vilaine…et la Bretagne ?

Vous êtes incollable sur l’Ille-et-Vilaine ? Prouvez-le en testant vos connaissances avec le jeux locaux imaginé par Grégory Bordier, concepteur et éditeur de jeux de société consacré au patrimoine local.

Implantés à Saint-Malon-sur-Mel, les Jeux Bordier ont vu le jour en 2007. Allier le ludique au culturel, mêler le convivial et le local, tel est notre objectif. Déjà plus de 80 000 exemplaires de jeux ont été édités… et vendus. Nouveau venu en cette fin d’année un jeu intégralement consacré au département d’Ille-et-Vilaine avec 850 questions, dont 360 en photos.

Bretillien érudit ou simple curieux, le jeu de l’Ille-et-Vilaine permet d’apprendre une foule d’anecdotes sur l’Histoire, la géographie ou la culture du département. Et ce toujours avec humour !

Morceaux choisis : « Quel est ce dieu romain de la mer qui orne la façade de la piscine Saint-Georges à Rennes : Mars, Neptune, Hercule ou Jafar ? », « Quel surnom donne-t-on à la galette-saucisse ? », « Quel est le lien entre le métro de Rennes et la légende de la Table ronde ? »…

Au cours d’une partie de 30 minutes environ, ce jeu de société met aussi au défi les joueurs : chanter de but en blanc Les filles des forges ou mimer une personne coincée sur la rocade de Rennes un soir de match.

Celui qui est à l’origine du jeu de l’Ille-et-Vilaine n’en est pas à son coup d’essai. Grégory Bordier a créé et édité une quarantaine de jeux différents. Il fait paraître cette année 5 jeux simultanément consacré aux 5 départements bretons (historiques). Le fruit d’un travail de deux longues années.

Grégory Bordier a rédigé lui-même l’ensemble des 850 questions, pris les photos figurant sur les cartes et testé le jeu en famille. Le jeu est d’ailleurs accessible à tous de 7 à 99 ans, grâce à des questions juniors conçues pour les enfants de 7 à 14 ans. Edité à 5000 exemplaires, un excellent moyen d’apprendre en s’amusant.

Jeux Bordier, Hellé – 35750 SAINT-MALON-SUR-MEL

Directeur de production : Grégory BORDIER

https://www.jeuxbordier.com/

Tél. 06 23 18 11 73

contact@jeuxbordier.com