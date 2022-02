JEANNE ET GABRIELLE : LE DUO BRETON QUI FAIT RIRE

Caroline Dubois et Claire Bidet interprètent sur scène Jeanne et Gabrielle, deux drolatiques témoins de mariage…

C’est à Rennes en 2015, à l’école du One-man-show de Rennes, que naît le duo Jeanne et Gabrielle et… une parodie de mariage sous l’oeil constructif de Nathalie Tarlet. Dans ce dernier spectacle, les deux jeunes femmes jonglent avec leurs visions des traditions franco-chrétiennes et de l’existence en ce début compliqué des années 2020. Elles idéalisent le mariage, la famille et les enfants. C’est parti pour 1h15 d’humour potache et de vannes irrévérencieuses qui commence à faire le tour (plié) de la Bretagne.

La compagnie Chon a été fondée par Caroline Dubois et Claire Bidet en 2016 à Hénon dans le but de créer, diffuser, promouvoir et accompagner des œuvres artistiques et l’humour sous toutes ses formes. Depuis janvier 2018, elle produit le spectacle « Jeanne et Gabrielle, témoins de mariage », écrit par Claire Bidet et Caroline Dubois, comédiennes, et mis en scène par Nathalie Tarlet, de la Compagnie quessoyaise Vis Comica.

