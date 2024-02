Julie Pophillat fait partie des relayeurs sélectionnés par le département d’Ille-et-Vilaine pour porter la flamme olympique le samedi 1er juin 2024. Professeur d’Education Physique et Sportive, elle enseigne au collège Jean-Monnet à Janzé en Ille-et-Vilaine. Avoir participé à une classe olympique avec 34 élèves en classe de quatrième lui vaut cette sélection !

Un mois avant le début des Jeux Olympiques de Paris 2024, la flamme olympique, en provenance de Normandie, passera en Bretagne du 1er au 7 juin. Elle traversera huit communes dans le département d’Ille-et-Vilaine le samedi 1er juin : Cesson-Sévigné, Feins, Fougères, Paimpont, Rennes, Saint-Just, Saint-Malo et Vitré. Une centaine de relayeurs dont six sportifs, parmi les 11 000 relayeurs de l’ensemble du territoire français, ont été sélectionnés par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et ses partenaires. Ils porteront la flamme olympique durant cette journée.

Parmi ces six sportifs professionnels d’Ille-et-Vilaine, Julie Pophillat, professeur d’EPS depuis dix-huit ans, a été sélectionnée par le Conseil départemental. Particulièrement engagée autour des Jeux Olympiques, elle mène depuis l’année scolaire 2022/23 un projet Erasmus sur la thématique du sport. Ce projet a notamment permis la rencontre de ses 34 élèves, en filières générale comme professionnelle (aujourd’hui en classe de troisième), avec des collégiens Grecs et la découverte d’une autre culture.

La professeure est soutenue dans son engagement par le proviseur de l’établissement Emmanuel Brouette : ce dernier explique que hormis l’aspect sportif, ses collégiens ont eu l’occasion de participer à d’autres activités, comme celle de travailler avec des chercheurs sur l’étude du mouvement et de visiter le stade mythique d’Athènes. Les élèves de Julie Pophillat sont également très fiers d’elle et très heureux qu’elle porte la flamme olympique, parce que disent ils : elle est méritante, qu’elle nous a toujours encouragés, poussés à aller jusqu’au bout, à ne rien lâcher même quand certains ne voulaient plus faire de sport ! Une nouvelle classe de quatrième est engagé dans le même projet depuis la rentrée scolaire 2023.

Parallèlement, Julie Pophillat a participé à l’obtention du label Classes olympiques en 2022-2023 et a mené divers projets autour du sport tout au long de l’année scolaire. Être relayeuse de la flamme olympique lui donne l’occasion de mettre en valeur le corps enseignant et les actions éducatives qui sont mises en place dans de nombreux établissements du territoire bretillien. Pour la professeure, surprise d’avoir été sélectionnée pour porter la flamme, n’en n’est pas moins reconnaissante et fière. Pour elle, la priorité est de transmettre aux adolescents les valeurs d’entraide, le respect, qu’ils se sentent bien dans leur tête, dans leur corps et donc dans leur vie !

Emmanuel Brouette

Les cinq autres sportifs qui porteront la flamme en Ille-et-Vilaine :

Ansoumane Camara a été champion de boxe thaïlandaise en 2014. Il est aujourd’hui entraîneur de boxe au Monterfil Boxing Club à Monterfil (35) et intervient régulièrement au sein des services éducatifs du Département.

Hadda Guerchouche a été championne de natation. Elle a obtenu une médaille d’argent aux jeux paralympiques de Barcelone en 1992, et une médaille de bronze à Atlanta en 1996.

Jinane Mahi est une jeune athlète rennaise, spécialisée dans les épreuves du 1500m et du 3 000m. En 2021, elle a remporté deux titres de championne de France dans la catégorie U18

Fabrice Payen devient le premier skipper appareillé d’une prothèse à terminer la Route du Rhum en 2022

Robert Poirier, champion du 400m haies, remporte en 1966 une médaille de bronze aux Championnats d’Europe de Budapest. Dans les années 2000, il occupe le poste de Directeur technique national (DTN) de l’athlétisme.