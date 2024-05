Jany propose des produits naturels, innovants et simples qui répondent aux besoins du consommateur jardinier. Acteur et défenseur du patrimoine industriel et artisanal français et européen, il préserve ce savoir-faire au service de chacun. Jany est présent dans différents secteurs autour du végétal notamment avec toute sa gamme de plasticulture et accessoires mais également pour l’aménagement et la décoration de la maison, terrasse, balcon, jardin …

Découvrez la sélection de produits de Jany qui met à l’honneur les filières françaises :

Commençons par les étiquettes bois. Elles sont à planter ou à suspendre, pour identifier vos arbustes et semis, ces étiquettes sont sans traitement et 100% naturelles, PEFC. Choisir un produit PEFC, c’est choisir d’agir pour la préservation et le développement des forêts.

Les ficelles et cordes sont des produits issus d’une corderie au savoir-faire purement traditionnel. Elle est surtout le dernier atelier en France de 280 m de long, capable de travailler sur de si grandes distances, ce qui lui permet d’offrir la meilleure résistance du marché. Jany propose une large gamme de ficelles et cordes : des ficelles avec tout un panel de longueur et coloris, des cordes de différents diamètres, ainsi que des tendeurs. Ces produits sont idéals pour la décoration, la manutention, l’élevage, le jardinage…

Continuons avec les Roul’abc, des supports à roulettes pour faciliter le déplacement des plantes. Les formats ronds, carrés et rectangles que la marque propose s’adaptent à toutes les tailles de pots. Fabriqués en pin certifié PEFC, les roul’bac se déclinent en pin brut (prêt à peindre), ou lasurés coloris taupe, anthracite ou merisier pour un accord parfait avec votre déco !

Jany innove avec ce concept qui permet au jardinier de créer son carré potager ou sa jardinière selon son besoin. Différentes longueurs de lames permettent de choisir le format, carré ou rectangle, de 40 à 120 cm. Quant à la hauteur, elle est définie par le nombre de lames superposées. Le montage par emboitement est un jeu d’enfant ! En sapin du limousin, PEFC.

Enfin, nous terminons avec le paillage 100% chanvre, un paillage 100% naturel qui offre une multitude d’avantages ! Ce paillage réduit les arrosages en absorbant l’eau et en minimisant l’évaporation. Il limite l’entretien du sol et évite l’usage d’herbicides chimiques. Il prévient également l’érosion du sol, améliore sa structure et le fertilise par sa décomposition en humus. Il sert également de protection du froid en hiver. Disponible en carré, disque ou rouleau.

Dans cette logique de respect du patrimoine et de l’environnement, jany propose des emballages de plus en plus simple. Il faut aller à l’essentiel, éviter le superflu. C’est pourquoi les packagings Jany n’ont pas ou presque plus de plastique et de sur-emballage.

Tous partenaires autour d’une même passion, le jardin…. Avançons ensemble et de façon responsable !

Retrouvez tous ces produits et bien d’autres sur le site jany-france.fr