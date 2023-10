Le Portes du monde : Isabelle Emmerique, laqueur-voyageur

Isabelle Emmerique propose un voyage au travers de l’histoire de cadenas glanés dans différents pays et mis au centre de laques : Les Portes du monde, aux éditions Chemins de Tr@averse.

C’est ainsi qu’elle se présente. Au masculin. Comme Maître d’art, son titre officiel. Le livre qu’elle vient de publier aux éditions des Chemins de tr@verse est un livre rare, un livre magnifique. Les Portes du monde. Gates of the World. Un cadeau de Noël avant l’heure. Il suffit de parcourir des yeux la couverture, cet oranger ocré, discrètement texturé, griffé de quelques traits noirs, presque une écriture et au milieu, la clef, une invitation à entrer. Il suffit de glisser le bout des doigts sur cette couverture pour être déjà conquis. Vous avez là le baiser amoureux, cette couche parmi les dizaines à accomplir qui fera d’un tableau, une œuvre. Laqueur est affaire de patience, dit-elle, de sagesse, un chemin de vie en quelque sorte. Affaire de découvertes et de rencontres aussi et donc de voyages. Birmanie, Vietnam, Népal, Laos, Cambodge, Chine. Le Japon, bien sûr, où elle reçoit en 2005 le grand prix de la triennale d’Ishikawa. Une récompense prestigieuse jamais jusqu’alors accordée à un Occidental.

La laque ouvre pour Isabelle Emmerique toutes les portes du monde, petites ou grandes, riches ou pauvres, celles de grands maîtres comme de simples artisans. Celles de Bangalore, Lhassa, Bhaktapur, Sénoufo, Agadès, Kerala, Damas, Zanzibar. Et dans chaque lieu, une clef parfois ciselée ou un simple cadenas pour passage. Asie, Afrique, Europe, partout, des hommes, des femmes. Pareils, différents. Elle apprend, transmet à son tour. Jeux de lumière entre matité et brillance, symbiose des couleurs et de transparence, équilibre de formes. Tout ici est question de temps, de composition, autant d’invitations à imaginer et à créer. Elle renouvelle ainsi une tradition française vieille de 300 ans, mieux, elle l’inscrit dans une perspective créatrice contemporaine. C’est ce qu’elle nous offre dans ce livre. Et plus qu’un accompagnement, une résonance, une correspondance avec de brefs extraits de poèmes ou d’autres textes. Ainsi de Li Po, d’Amin Maalouf, d’Omar Khayyam, de Rabindranath Tagore…

Isabelle a exposé un peu partout dans le monde. L’Asie bien sûr mais aussi l’Europe et l’Amérique du Nord. Suite birmane, Blessures, Passages, Bleus de l’âme autant de titres d’expositions marquant son parcours de laqueur-voyageur. Formulons le vœu qu’en plus des événements parisiens au Grand Palais ou au Carrousel du Louvre, elle puisse accrocher ses œuvres dans la France entière !

Les portes du monde, Gates of the world d’Isabelle Emmerique. Préface de Béatrice Thony. Éditions Chemins de Tr@verse. Version bilingue. 150 pages. Grand format 25cm x 32.5cm. Parution : 30 septembre 2023.

