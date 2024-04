Parce que les enfants sont les adoptants et les protecteurs de demain, et que la vérité sort de leur bouche, la Société Protectrice des Animaux (SPA) leur a demandé d’imaginer les affiches de ses portes ouvertes organisées dans ses 64 refuges, les samedi 4 et dimanche 5 mai 2024. Parmi eux : Rennes dans l’Ille-et-Vilaine et à Inzinzac-Lochrist dans le Morbihan. Les enfants ont réalisé ces illustrations tout en racontant leurs histoires personnelles avec leur petit compagnon de vie : chien, chat ou NAC.

Les Portes Ouvertes de l’association de protection animale font leur grand retour le week-end des 4 et 5 mai 2024 à Inzinzac dans le Morbihan, comme à Rennes et dans les 63 autres refuges et Maisons SPA de l’ensemble du territoire français, l’objectif étant de favoriser l’adoption responsable.

La sensibilisation des plus jeunes au respect et au bien-être de l’animal est une mission essentielle de la SPA. En 2023, ce sont 11 170 jeunes qui ont été sensibilisés par l’association à travers 552 interventions pédagogiques et une quarantaine de Clubs Jeunes situés dans les refuges de l’association. Dans le cadre de sa dernière campagne, la SPA a demandé aux écoliers de plusieurs classes de primaire de laisser libre court à leur imagination débordante pour dessiner leur animal, ou celui qu’ils aimeraient avoir, et de raconter ce qu’ils aiment ou aimeraient faire avec lui : les chiens, les chats, les Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) qui sont les lapins, les cochons d’Inde, les souris, les rats, les hamsters, les octodons, les chinchillas, etc.

Les crayons de couleur ont été taillés et les enfants ont été inspirés. Leur attachement aux animaux apparaît comme une évidence dans tous leurs dessins, tous plus touchants les uns que les autres. Pour autant, ils ne doivent pas oublier qu’avoir un animal est une responsabilité et que celui-ci n’est pas un jouet mais un être vivant qui a des besoins qu’il faut respecter ! Le constat demeure encourageant pour l’avenir, car tous ces enfants sont les protecteurs de demain et leur laisser la parole pour ce grand rendez-vous est un message fort et une façon de montrer leur sensibilité à la cause animale, ainsi que l’importance du lien qui les unit à leur compagnon à quatre pattes.

Programme du refuge d’Inzinzac (56)

La Chasse au trésor : le samedi de 14h à 15h et le dimanche de 15h à 16h pour retrouver le trésor de Rinoa et Akaï, deux pensionnaires du refuge. Un parent devra obligatoirement accompagner son enfant pendant toute la durée de la chasse au trésor. « L’idéal serait que les enfants soient inscrits au plus tard pour le 1er mai. » Inscription à envoyer sur inzinzac@la-spa.fr.

La Cani-marche se déroulera le dimanche de 11h à 12h avec certains chiens du refuge.

Le club canin Breizh Cool Dogz présente dimanche à 14h un jeu de recherche avec des chiens du refuge. Des éducateurs du club resteront l’après-midi pour échanger avec les visiteurs et les conseiller dans l’éducation positive.

Le mot du président de la SPA

« En confiant la réalisation de cette campagne aux enfants, nous souhaitions envoyer un message positif afin de montrer que nous pouvons faire confiance aux nouvelles générations pour respecter les animaux. Nous espérons que grâce à cette campagne audacieuse, beaucoup de nos actuels 6000 pensionnaires trouveront une famille responsable lors de ces Portes Ouvertes », indique Jacques-Charles Fombonne

INFOS PRATIQUES

Portes Ouvertes à la SPA, samedi 4 et dimanche 4 mai 2024 – Bois de Trémelin, Inzinzac-Lochrist (56)

Contact : 02 97 36 02 26 et/ou inzinzac@la-spa.fr

SITE INTERNET SPA

Portes ouvertes à la SPA de Rennes, samedi 4 et dimanche 5 mai 2024 – 5A, rue Roland Doré à Rennes (35)

Contact : 02 99 59 32 74