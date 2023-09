Ille et Vilaine. Le Rallycross de Lohéac, temple du sport automobile, a attiré 60 000 spectateurs

le Rallycross de Lohéac (35) s’est déroulé les 1, 2 et 3 septembre et fut comme chaque année un véritable succès. Cette compétition comptant pour le championnat de France est une magnifique épreuve, du très grand spectacle. Elle a rassemblé plus de 140 engagés dans 6 catégories de véhicules et a accueilli un public extrêmement nombreux, plus de 60 000 spectateurs sur les deux journées de course.

Patrick Germain au micro, président du rallycross et de l’écurie de Bretagne

Le président du Rallycross de Lohéac et président de l’écurie de Bretagne PATRICK GERMAIN a déclaré lors de son discours avant la remise des prix : « L’écurie de Bretagne termine vainqueur puisque le vainqueur de l’épreuve SEBASTIEN LOEB a accepté de courir sous les couleurs de l’écurie de Bretagne ». PATRICK GERMAIN a remercié les 400 bénévoles du comité des fêtes de LOHEAC et les 250 bénévoles de l’écurie de Bretagne qui ont participé au succès de cette manifestation. C’est le succès d’une association, d’une grande équipe de copains et que grâce à tout le monde, le Rallycross de Lohéac est le premier Rallycross du championnat de France et il vaut un championnat du monde ! PATRICK GERMAIN termine son discours en confirmant que le Rallycross de Lohéac est une fierté pour une commune de 700 habitants, mais aussi une fierté pour l’Ille et Vilaine et pour toute la région Bretagne.

Parade des pilotes au rallycross de Lohéac 2023

Comme le veut la tradition, les festivités ont débuté le vendredi 1er : septembre par la célèbre et très sympathique parade des pilotes qui défilent à bord de très jolis cabriolets dans le bourg de la commune au milieu d’une foule de spectateurs dans une ambiance très sympathique et conviviale venues applaudir entre amis et en famille les pilotes et demander des autographes. Le célèbre pilote Sébastien LOEB a participé, comme tous les autres pilotes, à la parade dans un très ancien et joli véhicule de collection.

Romain DANZÉ invité d’honneur du rallycross de Lohéac 2023

Séance des signatures au rallycross de Lohéac 2023 avec Sébastien LOEB

Séance des signatures au rallycross de Lohéac 2023 avec Andreas Bekkerud

Séance des signatures au rallycross de Lohéac 2023 avec Sébastien LOEB

Séance des signatures au rallycross de Lohéac 2023 avec Tom Le Jossec au premier plan.

Séance des signatures au rallycross de Lohéac 2023 avec Andreas Bekkerud

Séance des signatures au rallycross de Lohéac 2023 avec Fabien Pailler

La séance des dédicaces : un moment toujours très attendu par les spectateurs venus approcher leurs pilotes favoris pour obtenir des autographes sur des posters, tee-shirts, casquettes et autres supports. Les plus grands pilotes, et notamment Sébastien LOEB, ont joué le jeu et on participé avec beaucoup de plaisir

Un moment fort et très spectaculaire : Le drapeau tricolore fut apporté par les airs par les militaires du GIGN qui descendirent en rappel d’un hélicoptère pour le transmettre à la direction du rallycross et à Romain DANZÉ, ancien capitaine du stade Rennais et invité d’honneur, qui donna ensuite le départ de l’épreuve.

La compétition a commencé le samedi par les essais le matin puis les deux premières manches qualificatives. Les deux dernières manches qualificatives ont eu lieu le dimanche matin pour terminer l’après-midi par les demi-finales et finales des 6 catégories suivantes :

1er : Sébastien Loeb (Hyundai 120 WRX – numéro 9)

3eme : Samuel Peu (Peugeot 208 WRC – numéro 1)

Podium SUPER-CAR 1er Sébastien LOEB, 2eme Davy Jeanney et 3eme Samuel Peu

1/ La catégorie SUPERCAR, la catégorie reine du Rallycross, est l’une des plus impressionnantes avec des bolides avoisinant les 600 chevaux pour un poids de moins de 1300 kg et 4 roues motrices ! Les voitures dans cette catégorie sont similaires à celles du Championnat du Monde des Rallyes.

1er : Julien Meunier (Skoda Fabia – numéro 115)

3eme : Nicolas Eouzan (Renault Twingo – numéro 122)

Podium SUPER 1600

2/ La catégorie SUPER 1600 est réservée aux voitures de moins de 1600 cm3 à moteur atmosphérique et dotées de la seule transmission aux roues avant. La puissance est limitée à 250cv, le 0 à 100km/h en moins de 5 sec, 1050 kg (pilote inclus), 2 roues motrices.

1er : Julien Meunier (Skoda Fabia – numéro 115) 17ans

3eme : Nicolas Eouzan (Renault Twingo – numéro 122)

1er : Marceau Launay (sur Clio – numéro 223)

2eme : Sarhy Gautier (sur Clio – numéro 233)

Podium catégorie JUNIOR au rallycross de loheac 2023

3/ La catégorie JUNIORS permet dès l’âge de 16 ans et jusqu’à 28 ans, de devenir pilote de Rallycross en passant par le Championnat de France Junior FFSA de Rallycross au volant de Clio RX développée par Renault Sport. Le pilote ayant accumulé le plus de points dans le classement général du Championnat de France Junior FFSA se verra offrir une saison dans le Championnat de France Super1600 l’année suivante ! Et sa carrière de pilote sera définitivement lancée !

2eme : Coralie Borée (sur Renault Twingo – numéro 299) au rallycross de loheac 2023

3eme : Ilona Cavadini (sur Renault Twingo – numéro 298)

Podium catégorie féminine au rallycross de loheac 2023

4/ En catégorie féminine la coupe de France est ouverte à toutes les féminines à partir de 16 ans. Cette catégorie permet aux compétitrices de s’affronter ensemble dans une compétition reconnue et dédiée au volant de la Renault Twingo R1 de 133 chevaux équipée du Kit Renault Sport.

1er : Nicolas Beauclé (Mercedes – numéro 363) au rallycross de loheac 2023

Podium division 3

5/ La Division 3 : Il s’agit de véhicules avec un châssis tubulaire recouvert d’une carrosserie plastique ou composite jusqu’à 450cv, 0 à 100 km/h en moins de 3,5 sec, 4 ou 2 roues motrices. Ces voitures doivent également comporter un moteur inférieur à 3500 cm3 en version atmosphérique.

1er : Tony Bardeau (Honda Civic – numéro 493) au rallycross de loheac 2023

Podium division 4 au rallycross de loheac 2023

6/ La Division 4 : Les véhicules de cette catégorie sont des voitures homologuées en F2000 de 1600 à 2000 cm3, toutes à deux roues motrices. Elle permet aux débutants, non passés par la formule de promotion, de découvrir la discipline et de poursuivre ensuite dans les autres divisions. Véhicules jusqu’à 250cv, de 0 à 100 km/h en moins de 5,5 sec, 2 roues motrices.