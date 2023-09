Ille-et-Vilaine. Pollution aux particules fines, baisse de 20km/h obligatoire ce jour dès 16h

Qualité de l’air. Épisode de pollution atmosphérique par les particules fines (PM10) en Ille-et-Vilaine : déclenchement de la procédure d’alerte.

En raison d’une dégradation de la qualité de l’air ambiant, indiquant un niveau élevé de particules fines (PM 10 ), la procédure d’alerte est activée pour l’ensemble du département, ce jeudi 07 septembre 2023.

Cet épisode de pollution est imputable à la combinaison de conditions météorologiques favorables à l’accumulation de polluants dans l’atmosphère avec un panache de poussière en provenance du Sahara dégageant une très grande quantité de particule dans l’air.

Ciel ocre, pluie de sable, autos sales… Le quotidien des Français s’est nappé de jaune depuis le début de semaine suite à l’apparition d’un « phénomène de Sirocco ». Pour rappel, ce phénomène météorologique est dû au déplacement d’une tempête de sable d’une zone géographique donnée vers une autre. Un phénomènes qui devrait disparaitre en fin de semaine.

En pratique, ce panache en provenance du Sahara est comparable à à un pic de pollution. La qualité de l’air est ainsi amoindrie diminue constamment durant la durée du phénomène. Le sable agresse les poumons en sus de transporter des particules fines, voire radioactives.

Au regard du dépassement des seuils fixés par les réglementations françaises et européennes et afin de protéger les bretilliens, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris un arrêté mettant en place des mesures réglementaires visant à limiter l’épisode de pollution, en complément des recommandations sanitaires et comportementales.

À compter de 16h, ce jeudi 7 septembre 2023, la vitesse maximale autorisée sur l’ensemble du réseau routier et autoroutier du département est abaissée de 20 km/h :

• 130 → 110 km/h (autoroutes)

• 110 → 90 km/h (voies rapides)

• 90 → 70 km/h (routes nationales, départementales, etc.)

Cette mesure est affichée sur les panneaux à messages variables disponibles. Des contrôles de vitesse seront réalisés sur les axes concernés. Cette mesure réglementaire visant à limiter l’épisode de pollution est applicable jusqu’à demain, vendredi 08 septembre 2023 à 16h et pourrait être prolongée, si nécessaire. Si l’épisode venait à s’intensifier dans les prochains jours, de nouvelles mesures réglementaires pourraient être mises en place, tel le dispositif de circulation différenciées des véhicules. Pensez à vous doter d’une vignette Crit’Air : www.certificat-air.gouv.fr

Plus d’information :

• Pour prendre connaissance de l’évolution de l’épisode, rendez-vous sur le site de www.airbreizh.asso.fr

• Pour plus d’information sur les recommandations sanitaires, rendez-vous sur le site de www.bretagne.ars.sante.fr

• Les sites des Associations agréées pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA) et agences régionales de santé (ARS)

• Le site des services de l’État en Ille-et-Vilaine : www.ille-et-vilaine.gouv.fr