Ille-et-Vilaine. Le Mois du doc, le cinéma documentaire crève l’écran

Le Mois du Doc, porté par le Comptoir du Doc pour l’Ille-et-Vilaine, revient pour la 24e éditions avec une programmation riche composée de plus de 40 projections et rencontres, du 1er au 30 novembre 2023.

Coordonné au niveau national par Images en Bibliothèques, l’événement est porté en Bretagne par quatre associations qui œuvrent ensemble pour la diffusion culturelle et la promotion du cinéma : Cinécran pour le Morbihan, Comptoir du Doc pour l’Ille-et-Vilaine, Ty Films pour les Côtes d’Armor et Daoulagad Breizh pour le Finistère.

Comptoir du Doc coordonne l’événement sur toute l’Ille-et-Vilaine. Au total, ce sont 75 projections-rencontres dans 43 communes partenaires qui réunissent en moyenne chaque année 4000 spectateurs. Au programme : une trentaine de films proposés dans le cadre du Mois du Doc, 18 cinéastes et professionnels du cinéma invités à échanger avec le public, un week-end d’ouverture avec le réalisateur Denis Gheerbrant aux Champs Libres, des séances scolaires et un atelier sur le cinéma d’animation avec Zoom Bretagne.

Pour le week-end d’ouverture aux Champs Libres, les 2 et 3 novembre au Muséocube des Champs Libres, découvrez le cinéma autrement au travers d’une programmation gratuite de courts-métrages autour de l’enfance : Filmer l’autre, un jeu d’enfant . Puis, les 4 et 5 novembre 2023 dans l’Auditorium des Champs Libres, le Comptoir du Doc invite le cinéaste emblématique Denis Gheerbrant. Il viendra présenter trois films Question d’identité, Et la vie, ainsi que son dernier documentaire La colline. Un cinéma de la proximité, une approche à laquelle se livre également le réalisateur Samuel Poisson-Quinton, qui présentera son premier film La vie totale.

La vie totale de Samuel Poisson-Quinton, 2022.

Nous, étudiants! de Rafiki Fariala, 2022.

Río Rojo de Guillermo Quintero, 2023.

Aussi bien en ville qu’en campagne, dans des cafés associatifs, en bibliothèques, en médiathèques, et même en salles des fêtes, c’est ça le mois du doc ! C’est emmener le cinéma en-dehors de son grand écran, pour partager des moments conviviaux et parler des sujets portés par les films, avec les cinéastes. Le Mois du Doc tend à rendre accessible toutes ces projections : des séances dans plus de quarante communes, gratuites ou à petit prix dans les cinémas, à côté de chez soi.

Des salles de classes bondées de l’Université de Bangui en République Centrafricaine dans Nous, Etudiants !, jusqu’aux eaux glacées de l’Arctique dans Polaris, en passant par l’immensité aride d’un désert marocain (Fragments from heaven), dans les flots d’une rivière mythique en Amazonie Colombienne (Río Rojo) ou encore dans les ruines d’une ferme dans le Morbihan (Vingt ans sans ferme)… Cette année, la sélection du Mois du Doc vous propose une virée aux quatre coins du monde, pour interroger autant de sujets intimes, politiques et existentiels.

Le Mois du Doc, du 1er au 30 novembre 2023, Ille-et-Villaine

Week-end d’ouverture « Filmer l’autre » du 2 au 5 novembre 2023 aux Champs Libres, Rennes 35000.

Programme complet