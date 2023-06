L’Ille-et-Vilaine accueillera la Flamme Olympique le 1er juin 2024 dans 8 villes

A l’occasion du dévoilement des premiers lieux qui accueilleront le relais de la flamme Olympique par Paris 2024 ce vendredi 23 juin, le Département d’Ille-et-Vilaine est fier de présenter, en lien avec les villes concernées, les grandes étapes qui jalonneront le parcours du Relais dans le département.

La Flamme Olympique arrivera officiellement en Ille-et-Vilaine le 1er juin 2024 :

L’arrivée de la Flamme dans le Département d’Ille-et-Vilaine sera une des étapes de son périple de 68 jours à travers la France.

La Flamme sera allumée à Olympie le 16 avril 2024 selon la tradition antique. Après un relais de 12 jours en Grèce et une traversée de la Méditerranée à bord du célèbre trois-mâts, le Belem, la Flamme arrivera officiellement en France le 8 mai 2024 et annoncera le retour des Jeux après 100 ans d’attente.

L’arrivée de la Flamme Olympique en France marquera le début d’une fête continue à travers la France pendant plus de deux mois qui ouvrira la voie vers les Jeux.

8 villes et sites exceptionnels jalonneront le parcours de la Flamme en Ille-et-Vilaine :

Défini par Paris 2024 en collaboration étroite avec le Département d’Ille-et-Vilaine, le parcours du Relais de la Flamme Olympique sera une véritable épopée.

En Ille-et-Vilaine, le Relais de la Flamme mettra en lumière la beauté et la diversité du territoire bretillien avec un parcours marqué par 8 villes traversées : Cesson-Sévigné, Feins, Fougères, Paimpont, Rennes, Saint-Just, Saint- Malo et Vitré.

L’accueil du relais de la flamme olympique sur le territoire bretillien sera l’occasion de fédérer le monde sportif, culturel, éducatif et associatif, ainsi que l’ensemble des habitants pour un événement unique, festif, populaire et ouvert à toutes et tous. Ce sera aussi l’occasion de promouvoir les valeurs d’universalisme inhérente à l’olympisme et de valoriser l’amitié entre les peuples.

Ce parcours mettra en valeur le patrimoine bretillien à travers des sites emblématiques de l’Ille-et-Vilaine, du littoral au cœur de notre territoire, des principales villes aux espaces naturels les plus remarquables.

La ville de Rennes clôturera en beauté le Relais en Ille-et-Vilaine :

Des célébrations seront organisées à l’issue du Relais dans la ville de Rennes. Au programme : initiations sportives, initiatives culturelles, spectacles, animations, rencontres…

« Le passage de la flamme olympique en Ille-et-Vilaine est un événement exceptionnel qui doit rassembler le plus grand nombre. Cette journée marquera le point d’orgue de notre programmation départementale liée aux valeurs du sport et de l’olympisme, qui, à l’occasion de Paris 2024, va rapprocher les bretilliennes et les bretilliens du sport et de l’activité physique en général. » (Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine)

