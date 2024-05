Afin de célébrer l’arrivée imminente de l’été, Unidivers a sélectionné quelques festivals de musique d’Ille-et-Vilaine propices à la danse, aux festivités, mais aussi à la découverte de nouveaux artistes.

À l’orée de l’été, bien des festivals de musiques ont lieu en Bretagne et notamment en Ille-et-Vilaine : Unidivers a concocté une petite sélection de festivals ayant lieu aux alentours.

Avant toute chose, un festivalier aguerri n’oubliera pas son kit de premier secours, à savoir un bob aux motifs Vichy, une bonne dose de crème solaire, des lunettes de soleil, un ciré et, enfin, de bonnes baskets qui ne craignent ni la boue, ni les pogos.

Apparue dans les années 70, le pogo – danse communicative associée au punk rock où les spectateurs se bousculent les uns contre les autres – s’est répandu peu à peu dans les concerts et festivals, jusqu’à devenir une célébration habituelle. À noter que, de temps à autres, les pogos peuvent apparaître au milieu de concerts pour le moins bien divergents de cette danse !

Place aux festivals ! En Ille-et-Vilaine, l’été sera inauguré par le Festival le Feu au Lac le samedi 22 juin 2024 à Vern-sur-Seiche. Avec des animations dans la ville au cours de la journée et des concerts gratuits de 18h à 00h30, le centre ville promet s’enflammer en musique avec les groupes Apes O’Clock, SANS ISSUE, la Batucada Sandoba, et la traditionnelle collaboration avec le BAGAD Kadoudal de Vern-sur-Seiche et l’École Musique et Danse du Suet.

Festival le Feu au Lac, le 22 juin 2024 à Vern-sur-Seich Gratuit / centre-ville de Vern-sur-Seiche entre le Volume et la passerelle / animation dans la ville de 12h à 22h30 / concerts de 18h à 00h30 Instagram / Facebook

Le Festival Au Pré du Son prendra le relai les 20 et 21 juillet 2024 à Livré-sur-Changeon. Avec des animations pour grands et petits durant les deux jours de festivités, le festival prévoit également une belle programmation : de la transe orientale avec Johnny Makam, de la techno instrumentale avec Makoto San et bien d’autres à découvrir !

Festival Au Pré du Son les 20 et 21 juillet 2024 à Livré-sur-Changeon Programmation complète / Billetterie Instagram / Facebook / Site officiel

Si les festivités estivales ne suffisent pas, elles se prolongeront en septembre avec l’EMGAV Festival les 20 et 21 septembre 2024, à Châteaubourg. La programmation arrive bientôt, mais le festival a déjà annoncé la présence de Hugo TSR et Dynamite Shakers.

Emgav Festival les 20 et 21 septembre 2024 à Châteaubourg Facebook / Instagram / Site officiel

Enfin, le samedi 21 septembre 2024, le Festival le Son d’Gaston prendra place au Rheu pour sa troisième édition, à l’ouest de Rennes, sur le terrain stabilisé avenue de la Bouvardière.

Festival le Son d’Gaston le samedi 21 septembre 2024 Le Rheu Instagram / Facebook / Site officiel

En bonus, Unidivers a trouvé quelques festivals du Pays de la Loire qui valent sans doute le détour …

Dessins : Inès en Gribouillis