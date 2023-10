Ille-et-Vilaine. Festival Marmaille et Marmaille en Fugue, un jardin de propositions artistiques.

La 31e édition du Festival Marmaille / Marmaille en Fugue débute le 18 octobre jusqu’au 25 octobre 2023. L’association Lillico et ses partenaires proposent à cette occasion de venir découvrir des œuvres qui seront présentées pour la première fois au public, tout comme des œuvres artistiques en diffusion.

Cette année, le Festival Marmaille, né en 1993, fêtera sa 31ème édition, avec au cœur de sa programmation la création artistique. Ce sera également l’occasion de célébrer la 28ème édition de Marmaille en Fugue. Dès ses débuts, ce temps de fête a marqué sa volonté de développer son projet artistique autour de la création et de son soutien aux compagnies régionales et nationales. Les lieux partenaires du festival sont partie prenante de la programmation et de la volonté de circulation des œuvres sur tout le territoire. Ce festival pluridisciplinaire s’est inscrit, au fil du temps, dans les rendez-vous incontournables en matière de création artistique. C’est à l’association Lillico, Salle Guy Ropartz à Rennes, que vous retrouverez le lieu central du festival.

Lillico a pour but de promouvoir l’éveil artistique pour l’enfance et la famille, de participer au soutien et à l’encouragement des métiers des arts du spectacle vivant, d’œuvrer pour l’accès à la culture pour tous, de diffuser et soutenir la création des arts du spectacle vivant. L’association est porté par trois grands objectifs : la création/labo, c’est-à dire la création ayant comme nécessité d’engager des soutiens singuliers et variéss, en fonction de chaque nature de projet et chaque parcours d’artiste. Le LaBo, un espace de recherche artistique et d’expérimentation avec des professionnels venant du monde de l’art, de l’enfance, de la petite enfance, de la recherche, mais aussi avec des habitants, des familles, curieux de participer à des moments réguliers et informels, pour discuter et réfléchir ensemble. Mais également une programmation destinée à l’enfance et aux familles englobant de manière naturelle la question de l’inter-génération. Chaque année, des disciplines artistiques variées sont proposées, sur lesquelles reposent les projets de médiation de Lillico.

Avec dix-sept propositions artistiques, sept créations et dix-neuf partenaires, le Festival Marmaille / Marmaille en Fugue propose un large choix d’univers à découvrir du 18 au 25 octobre 2023. Parmi ces créations, du théâtre de marionnettes et d’objet est au programme, avec Mathilde & Claire du Collectif les Becs Verseurs (du 19 au 21 octobre au Théâtre de Poche puis au Théâtre du Cercle) et Suzanne aux oiseaux de Scopitone&Cie (du 19 au 20 octobre à la Paillette). Les spectacles de danse seront également à l’honneur avec Et si tu danses de la Compagnie Didascalie (du 19 au 21 octobre au Triangle puis au Sabot d’Or) et L’eau douce de la Compagnie Pernette (du 22 au 24 octobre à Lillico, Salle Guy Ropartz). Seront également à découvrir L’Épopée de Pénélope de la Compagnie les Illustres Enfants Juste (le 18 octobre au Centre Culturel Pôle Sud) et La Chuchoterie de Lillico (du 23 au 25 octobre à Lillico, Salle Guy Ropartz).

Le festival Marmaille / Marmaille en Fugue est marqué par la volonté de se rassembler tous, artistes, publics, partenaires, bénévoles et équipe de Lillico autour d’un temps de fête. Il prend les couleurs cette année d’un jardin qui fleurit au printemps avec une diversité de propositions artistiques pour tous les publics, de la naissance au plus grand âge. Venez ouvrir les portes des théâtres, rencontrer les artistes, les équipes, les bénévoles …

Festival Marmaille / Marmaille en Fugue, Lillico, du 18 au 25 octobre 2023.

