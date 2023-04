Ouessant. 150 chèvres sauvages ne sont pas les bienvenues sur l’île

Baignée par la mer d’Iroise, l’île d’Ouessant est située dans le département du Finistère. Elle offre un spectacle majestueux et protège une faune et une flore exceptionnelles. Appelée l’île du bout du monde, ou l’île aux moutons, tantôt Ouessant la lointaine ou encore l’Île de Beauté bretonne, on dit d’elle qu’elle est la dernière île bretonne avant l’Amérique. Environ 900 privilégiés de cette beauté naturelle peuplent l’île. Mais aujourd’hui les habitants sont nombreux à avouer qu’ils sont excédés par une invasion de chèvres sauvages depuis plusieurs années et dont la situation actuelle devient ingérable !

L’île d’Ouessant se trouve à une distance de 13,5 milles nautiques du continent, soit environ 25 km de la commune de Le Conquet dans le Finistère. Ouessant, avec sa végétation luxuriante, ses criques et ses falaises abruptes et colossales, sa côte spectaculaire avec sa pointe de Pern et ses plages immaculées, est l’île la plus grande de la pointe bretonne. Avec sa superficie de 1500 hectares soit 8 km sur 4 km, elle est l’île la plus vaste du Finistère et la plus sauvage. La nature y est unique avec ses vertes prairies, les concerts de ses oiseaux, le parfum de ses bruyères, etc. Environ 90 000 visiteurs, en quête d’authenticité, se rendent chaque année sur l’île.

Vue du ciel, elle étonne aussi par sa forme dessinant un crabe. Préservée de toute pollution, le principal mode de transport sur l’île d’Ouessant est le vélo. L’île est fière de posséder une variété d’abeilles noires uniques au monde. Exemptées de tout virus, elles fabriquent un miel exquis.

Mais depuis quelques temps, il y a une ombre au tableau à toutes ses merveilles naturelles qui enrichissent l’île : les 150 biquettes sauvages qui envahissent actuellement l’île ne sont elles pas les bienvenues ! Voilà une dizaine d’années déjà qu’un particulier a abandonné son cheptel composé à l’époque d’une quinzaine de chèvres qui paissaient tranquillement dans les champs. Année après année, livrées à elle-même, elles se sont reproduites pour atteindre aujourd’hui le nombre de 150. Elles errent partout sur Kerlann au sud-est de l’île. Nullement sociabilisées, elles sont devenues parfaitement sauvages. Elles effraient la population de l’île, en plus de tous les dégâts occasionnés dont elles se rendent responsables : elles dévorent et piétinent la biodiversité littorale, la végétation qui retient les falaises. Elles s’engouffrent même dans les jardins et terrains des habitants pour dévorer leurs plantations et tout ce qu’elles peuvent y trouver. Elles ne reculent devant rien et détruisent les murets et les clôtures. Certains habitants craignent aussi les maladies et qu’elles puissent contaminer leurs troupeaux personnels, tels les moutons.

Les Ouessantins excédés alertent régulièrement Denis Palluel le maire et les élus sur le phénomène devenu ingérable ! La seule solution trouvée par la municipalité est de se mettre en quête d’un ou de plusieurs éleveurs sur le continent pour accueillir le troupeau d’indésirables. Dans ce cas, les chèvres seraient endormies avec l’aide d’un vétérinaire et d’un fusil hypodermique pour faciliter le voyage par bateau pour rejoindre leur(s) futur(s) propriétaires. Alors avis aux intéressés.

Aux toutes dernières nouvelles, en date du lundi 24 avril 2023, Fanch Quénot, l’adjoint à l’environnement indique que le propriétaire supposé des chèvres affirme avoir trouvé un éleveur qui pourrait accueillir le cheptel sur le continent.

Infos pratiques

Pour contacter la mairie d’Ouessant

02 98 48 80 06

ou

adjoint4-ouessant@orange.fr