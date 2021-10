IL EST LIBRE MAX RACONTE 40 ANS D’HISTOIRES DE RADIOS LOCALES DE RENNES

Radio Rennes, Radio Savane, Canal B… À chaque radio, son public. Il est libre Max est une œuvre collective qui raconte, en photos et textes, 40 ans d’histoires de radios locales à Rennes. L’ouvrage signé Yvon Lechevestrier est le premier livre édité par une nouvelle maison, Ar collection éditions.

Quarante ans de FM au fil de l’histoire des nombreuses stations nées en 1981 dans la capitale bretonne après l’élection de François Mitterrand. Quarante ans de la vie professionnelle de Gabriel Aubert, garçon boucher devenu patron de bistrot puis directeur de Radio Rennes, une radio restée indépendante. Quarante ans de chansons et de musiques, véritable bande sonore d’une belle aventure. Celle des radios locales.

Des paroles de refrains populaires donnent leur titre aux différents morceaux composant cet album. « Il est libre Max », titre du livre, fut la première chanson diffusée sur Fréquence Ille le 14 juillet 1981. Un tube d’Hervé Cristiani. Clin d’œil aux années 1980 quand Rennes se décoince. Douce et indulgente nostalgie. Elle nous accompagne tout au long d’un long périple, débuté vingt ans avant la fin du XXe siècle pour se terminer vingt ans après le début du XXIe. Pirates à leurs débuts, les radios locales rennaises sont devenues marchandes pour la plupart. Aujourd’hui, leur avenir passe plus par les podcasts et la révolution numérique terrestre que par la bande FM. Cet album est dédié aux pionniers des radios libres créées au début des années 1980 et à celles et ceux qui, aujourd’hui, perpétuent l’aventure sur les ondes. Qu’ils soient tous remerciés. Quel bonheur de les avoir écoutés me raconter « leurs plus belles années ». Celles où tout était possible.

À plusieurs c’est mieux….

Il est libre Max est une œuvre collective. Ils sont nombreux à y avoir contribué. Les uns en contant des souvenirs, des photos (parfois les 2)… D’autres ont donné de leur temps pour des recherches, la relecture, les corrections…

La pochette est une création de Benoit Debelloir, lui-même ancien acteur de l’histoire des radios locales à Rennes. Jean-Pierre Paslier a exprimé tout son talent et sa créativité de graphiste dans la mise en page et la valorisation des illustrations. Jean Jenin, l’imprimeur des Hauts de Vilaine à Châteaubourg a apporté sa touche finale au plaisir que nous avons eu tous en participant à cette création.

Yvon Lechevestrier, ancien journaliste d’Ouest France, a cherché à mettre le tout en musique ou plutôt en chansons. D’où 15 chapitres inspirés par autant de morceaux qui auront marqué ces 40 dernières années.

Yvon Lechevestrier



Rendez-vous autour du livre

Jeudi 28 octobre 19h30 à l’Atypik, bar culturel et solidaire, 6, boulevard Laennec, à Rennes, soirée d’échange sur le thème « Pirates à leurs débuts, que sont devenues les radios libres ? ». tél : 02 90 56 05 58

Vendredi 5 novembre à l’Espace Ouest France, rue du Pré Botté, rencontre autour du livre à l’initiative de la librairie Le Failler. 18h, Gratuit

Jeudi 18 novembre 19h30 – Présentation publique à l’Arvor (gare sud) avec à l’occasion la projection du film Good morning England. Soirée ouverte à tous aux tarifs habituels du cinéma.

Un livre-album de 100 pages

au format 27 x 27 cm

illustré de nombreux documents inédits

au prix de 29

En vente en librairie

ou à commander en adressant un mail à

arcollectioneditions@gmail.co

Contact : ylechevest[@]gmail.com

