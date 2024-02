Après ses deux derniers succès mondiaux sur Embassy One, à savoir « Let Me Out ft. Diana Miro » et « I’ll Follow ft. Richard Judge », le producteur allemand EINMUSIK annonce aujourd’hui son retour sur le label berlinois, en s’associant au groupe électro-pop emblématique Zoot Woman pour leur nouveau single ensorcelant, I Feel Magic.

Après ses deux derniers succès mondiaux sur Embassy One, à savoir « Let Me Out ft. Diana Miro » et « I’ll Follow ft. Richard Judge », le producteur allemand EINMUSIK annonce aujourd’hui son retour sur le label berlinois, en s’associant au groupe électro-pop emblématique Zoot Woman pour leur nouveau single ensorcelant, « I Feel Magic ».

Cette première collaboration voit la fusion du style d’EINMUSIK, plutôt mélodique et percutant, avec la voix distinctive de Zoot Woman. Le résultat est un morceau qui allie harmonieusement beats percutants et paroles empreintes d’émotion, créant ainsi une expérience sonore immersive. Combinant électro et pop, EINMUSIK et Zoot Woman tendent à dépasser les codes de la musique contemporaine.

EINMUSIK

Depuis ses débuts, il y a plus de vingt ans, sur la scène florissante de l’électro underground, jusqu’à l’apogée de la scène house et techno mélodique, scène dont il fait aujourd’hui partie, EINMUSIK est un artiste hors norme. Maître d’œuvre d’une série de sorties acclamée dans le monde entier sur des labels de premier plan tels que Embassy One, Stil Vor Talent, Diynamic, Bedrock, Suara, Katermukke, Purified et son propre label Einmusika, le producteur allemand de renommée mondiale s’est forgé, au cours de sa carrière, une réputation digne des plus grands.

Zoot woman

Fondé en 2001, Zoot Woman est un trio de musique électronique britannique composé d’Adam Blake, Johnny Blake et Stuart Price. Leur premier album Living in a Magazine est sorti chez Wall of Sound et a été soutenu par les singles « It’s Automatic » et « Living in a Magazine ». Leur deuxième album éponyme comprend les titres « Grey Day » et « Taken It All », salués par la critique. Pionniers de l’industrie musicale synth-pop depuis plus de vingt ans, leurs productions ont été remixées par d’éminents artistes tels que Todd Edwards, Le Knight Club avec Guy-Manuel de Homem-Christo de Daft Punk, Adam Port, Michael Mayer, Ben Böhmer, Boris Dlugosch, Ninetoes, Chopstick Johnjon. Price et Adam Blake remixent aussi conjointement sous l’alias « Paper Faces », ainsi que séparément. Ils ont retravaillé des morceaux pour Zoot Woman bien-sûr, mais aussi pour d’autres artistes renommés, tels que Madonna, Kylie Minogue, Scissor Sisters, Armand Van Helden et Chromeo.

Samuel Kindermann a été récemment sollicité pour son spectacle immersif par des événements internationaux tels que Coachella, SonneMondSterne Festival, Fusion Festival, Echelon, Sandbox Festival (Le Caire) et Electronica Festival (Istanbul). Mais c’est peut-être sa diffusion en direct en 2019 aux côtés de Jonas Saalbach qui se démarque comme un moment fort de sa carrière. Filmés le long des falaises du rocher de Preikestolen en Norvège, le duo a produit un ensemble qui a depuis recueilli plus de 11 millions de vues.

En 2023, Einmusik célébrera ses « 20 ans sur scène » avec une tournée mondiale du même nom. Une configuration de performance live est en cours de création.

Paroles / lyrics

Do you know when the world feels right Do you know there’s a brand new life Do you know when you see the light Do you know how I feel tonight

Do you know what it takes to fly Coming down when you get too high Do you know when the end’s in sight Do you know how I feel tonight

I feel magic when you’re near Do you know what it feels like Do you know what it feels like I feel magic, magic

A feeling only magic can explain

Do you know where the question hides Do you know where the answer lies Do you know what it means inside

Do you know how I feel tonight

I feel magic when you’re near Do you know what it feels like Do you know what it feels like I feel magic, magic

A feeling only magic can explain

Do you know what it feels like Do you know what it takes Cos I’m in so deep

I’m in so deep

I feel magic when you’re near Do you know what it feels like Do you know what it feels like I feel magic, magic

A feeling only magic can explain