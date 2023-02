De Loyat à Paris, l’humoriste breton Kévin Gavaud en spectacle au Lieu

Kevin Gavaud est un comédien originaire de Loyat dans le Morbihan. Il se produit actuellement sur la scène du café-théâtre Le Lieu, dans le 9e arrondissement de Paris, jusqu’au 27 mars 2023. Son spectacle Naïf est joué avec une naïveté sincère et un naturel désarmant. De son enfance en Bretagne, jusqu’à la scène parisienne, il va multiplier les gags et les situations les plus improbables avec un humour vrai et sain. Unidivers vous fait revivre le parcours de l’humoriste et vous raconte son spectacle qu’il a présenté l’année dernière à Loyat auprès des siens.

Dans son spectacle Naïf, Kévin Gavaud est auteur, interprète, réalisateur et metteur en scène. Il raconte l’histoire d’un jeune breton qui aimerait partir à Paris afin de présenter son spectacle et devenir humoriste. Avec talent, drôleries et anecdotes tordantes, l’artiste transporte les spectateurs dans son enfance, sa vie, ses galères. Il navigue avec attachement dans la peau d’une galerie de personnages différents entre la Bretagne et la capitale, avec simplicité.

Le parcours de l’humoriste :

Kévin a toujours rêvé d’être comédien, lorsqu’il était élève à l’école Sainte-Jeanne-d’Arc de Loyat ou collégien au Sacré-Coeur de Ploërmel (56) avant d’être lycéen à Jean-Queinnec à Malestroit (56). Dès l’âge de 12 ans, ses parents l’inscrivent en parallèle aux cours de théâtre de Fabrice Tanguy, professeur au Centre culturel de Ploërmel, pour satisfaire sa vraie passion. Il y passe cinq années et apprend surtout l’expression corporelle. Après le lycée, il poursuit des études dans la restauration puis rentre dans la vie active au restaurant Les Ajoncs d’Or à Néant-sur-Yvel (56), avant de rejoindre le restaurant Buffalo Grill de Ploërmel.

En 2017, alors que Kévin a 21 ans, il décide de réaliser son rêve : devenir comédien. Courageusement et sans crainte particulière, il quitte le Morbihan et rejoint la capitale. Son aventure commence par un hébergement dans un foyer en compagnie de jeunes provinciaux comme lui. Pour gagner sa vie, il travaille dans des brasseries et les restaurants parisiens, puis trouve un emploi de caissier dans un magasin alimentaire. Kévin participe aussi à des castings pour des publicités, après tout : « Il faut bien gagner sa vie ». Cela va lui permettre d’une part de trouver un logement dans le quartier des théâtres et d’autre part, de s’inscrire à l’École de l’Humour et des Arts scéniques dirigée par Anne Bouvet. René-Marc Guedj, le fondateur de l’école, croit en lui et le succès qui est vite au rendez-vous va lui donner raison. Il y apprend notamment l’écriture de sketches en 5 minutes. Il monte sur scène en juin 2018 au théâtre des Blancs Manteaux dans le 4e arrondissement de Paris et présente son spectacle A l’aise Breizh. Il rencontre aussi les projecteurs de la chaîne de télévision M6, et participe au concours national Kandidator en 2019, la scène ouverte aux jeunes talents. Depuis, l’artiste a construit son spectacle.

L’artiste est entouré de : à gauche Vincent Solignac, metteur en scène et à droite de son premier professeur de théâtre : Fabrice Tanguy

Le samedi 29 janvier en soirée et le dimanche après-midi 30 janvier 2022, le comédien a été très heureux de revenir dans sa région natale et de se produire dans Naïf devant ses amis et sa grande famille, le nom Gavaud étant très répandu à Loyat et dans les communes voisines. Pour les deux représentations à la salle polyvalente de Loyat, un public nombreux et intergénérationnel avait fait le déplacement, venu de tout le territoire : de Loyat, de Ploërmel, de Mauron, de Campénéac, de Néant-sur-Yvel, des alentours et même de Rennes. L’avant-première du spectacle avait été assurée par Alex Kendoux, de son vrai nom Alexandre Bodiguel, un camarade de Kévin rencontré à l’école de l’Humour à Paris. Alexandre est Breton de surcroît, comme Kévin, et originaire de Saint-Nicolas-de-Redon.

Infos pratiques :

Kevin Gavaud dans Naïf au théâtre Le Lieu , 41 Rue de Trévise à Paris. Tarif : 17 €

Téléphone : 01 47 70 09 69

Dates en 2023 (horaire unique : 20h15) :

Lundi 20 Février

Lundi 27 Février

Lundi 6 Mars

Lundi 13 Mars

Lundi 20 Mars

Lundi 27 Mars